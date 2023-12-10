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В магазине на севере Бурятии бушевал пожар

В магазине на севере Бурятии бушевал пожар
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
К нему привёл перекал печи

Крупное возгорание произошло в северобайкальском посёлке Новый Уоян в субботу, 9 декабря. Вечером на улице Петроградская вспыхнули продовольственный вагончик и продуктовый магазин, сообщает «Северобайкалье-инфо.24/7».
 
На место отправились трое сотрудников пожарной части № 49. К тушению привлекли одну единицу техники. Магазин практически полностью выгорел изнутри. Известно, что к пожару привёл перекал печи.

пожар магазин

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