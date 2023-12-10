В магазине на севере Бурятии бушевал пожар

К нему привёл перекал печи
Крупное возгорание произошло в северобайкальском посёлке Новый Уоян в субботу, 9 декабря. Вечером на улице Петроградская вспыхнули продовольственный вагончик и продуктовый магазин, сообщает «Северобайкалье-инфо.24/7».
На место отправились трое сотрудников пожарной части № 49. К тушению привлекли одну единицу техники. Магазин практически полностью выгорел изнутри. Известно, что к пожару привёл перекал печи.
На федеральной трассе в прибрежном районе произошло сразу два ДТП
В аварии, по предварительным данным, пострадал один человек
Василий Смолин пробудет там до 6 февраля
К нему привёл перекал печи
Огонь уничтожил моторный отсек и повредил крышу иномарки
Часть их заработка перечислят государству
После этого погибшее животное оказалось в мусорном баке
Он отправился в СИЗО до 30 января
Вероятно, возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнём
Подозреваемому предъявлено обвинение
Машина встала на трассе
В наступлением морозов увеличивается риск возникновения пожаров
Мужчину отправили в колонию на девять с половиной лет
Два человека погибли, трое находятся в больнице
Статистические данные опубликовала прокуратура