В райцентре в Бурятии вспыхнул автомобиль

Огонь уничтожил моторный отсек и повредил крышу иномарки
Всё произошло днём 10 декабря в Кяхте. В 13:18 поступило сообщение, что на улице Крупской вспыхнул автомобиль Honda.
На место отправились четыре сотрудника пожарной части № 33. Задействовать пришлось одну единицу техники. Возгорание потушили уже в 13:25.
В итоге пламя уничтожило моторный отсек иномарки и повредило обшивку крыши на площади в один квадратный метр. Причина уже известна – нарушение правил пожарной безопасности при использовании открытого огня, сообщает «Кяхта-инфо.24/7».
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Происшествия, Фото:
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