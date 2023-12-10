В райцентре в Бурятии вспыхнул автомобиль

Огонь уничтожил моторный отсек и повредил крышу иномарки



Всё произошло днём 10 декабря в Кяхте. В 13:18 поступило сообщение, что на улице Крупской вспыхнул автомобиль Honda.



На место отправились четыре сотрудника пожарной части № 33. Задействовать пришлось одну единицу техники. Возгорание потушили уже в 13:25.



В итоге пламя уничтожило моторный отсек иномарки и повредило обшивку крыши на площади в один квадратный метр. Причина уже известна – нарушение правил пожарной безопасности при использовании открытого огня, сообщает «Кяхта-инфо.24/7».

