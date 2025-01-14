В Улан-Удэ власти встретятся с населением удалённых микрорайонов города

Встреча состоится сегодня вечером
Сегодня, 14 января, в Улан-Удэ администрация Советского района проведёт рабочую встречу с населением микрорайонов Аэропорт, Сокол, Исток, Солдатский. В повестке – отчёт о работе районной администрации за 2024 год и планах на 2025 год. Во встрече примут участие руководители структурных подразделений администрации Улан-Удэ, ресурсоснабжающих и управляющих организаций.
Мероприятие проведут в 18:00 в микрорайоне Аэропорт, в доме культуры «Авиатор».
Кроме того, с 17:00 будет организован приём специалистов центра занятости, управления социальной защиты населения (УСЗН) и пункта отбора на военную службу г. Улан-Удэ. Жители смогут получить консультации по вопросам трудоустройства, профессионального обучения и другим социальным программам, сообщили в районной администрации.
Встреча состоится сегодня вечером
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