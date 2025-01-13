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В Забайкалье ещё 2 района преобразуют в муниципальные округа

В Забайкалье ещё 2 района преобразуют в муниципальные округа
Власть,  Фото:архив пресс-службы правительства Забайкалья
Это Оловяннинский и Карымский районы

Оловяннинский и Карымский районы преобразуют в муниципальные округа в Забайкалье. Об этом 13 января на оперативном совещании рассказала вице-премьер правительства региона Наталья Щербина.

- На сегодняшний день в крае образовано 25 муниципальных округов. В процессе преобразования в округа Оловяннинский и Карымский районы, - отметила она.

Ранее Наталья Щербина заявила, что на начало 2024 года в Забайкалье насчитывалось только пять округов, к концу года окружной статус приобрели ещё 11 муниципальных образований. В связи с принятыми депутатами Заксобрания Забайкалья законами, в конце 2024 года окружной статус также приобрели Дульдургинский, Красночикойский, Кыринский, Нерчинский, Агинский, Могойтуйский, Читинский, Хилокский и Борзинский районы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
Забайкальский край

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