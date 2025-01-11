Глава Прибайкальского района Бурятии официально вступил в должность

10 января на сессии районного совета депутатов было принято решение о вступлении в должность главы муниципального образования «Прибайкальский район» Николая Коновалова.
Первую часть мероприятия провели в зале заседания, где Николай Коновалов получил поддержку от депутатов и коллег. Они пожелали ему успешной работы на новом посту и выразили уверенность в том, что под его руководством район ожидает новые достижения и развитие.
Вторая часть мероприятия прошла в МКДЦ села Турунтаево, где с поздравлениями выступили представители правительства Бурятии, Народного Хурала, министерств республики, а также главы поселений района. Все они пожелали Николаю Коновалову удачи, здоровья и успешных дел на благо района, сообщили в администрации Прибайкальского района.
- Мы уверены, что с вашим опытом и энергией вы справитесь со всеми задачами и будете двигать наш район вперёд, — отметили представители власти.
Николай Коновалов родился 4 марта 1993 года. Окончил Иркутский университет по специальности «юриспруденция», а также выучился в БГСХА на мелиоратора. Ранее работал юристом в Прибайкальской районной администрации, старшим следователем СУСК РФ в Заиграевском районе и был первым заместителем и исполняющим обязанности главы Тарбагатайского. Женат, воспитывает ребёнка.
Как сообщал «Байкал-Daily», предшественник Николая Коновалова – Сергей Семёнов – добровольно покинул своё кресло в ноябре. Его отставку тогда одобрил райсовет.