Депутат Улан-Удэнского горсовета на форуме в Венесуэле борется с фашизмом

В Каракас приехали делегаты из 102 стран

Депутат Улан-Удэнского городского совета Василий Цыремпилов в составе делегации Палаты молодых законодателей работает в Венесуэле. Об этом сообщает пресс-служба представительного органа.

Цыремпилов вместе с молодыми законодателями участвует во Всемирном антифашистском фестивале, который проходит Каракасе. Фестиваль приурочен к инаугурации президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Его в прошлом году избрали на третий срок.

«Основная тема для обсуждения на встречах одна - борьба с фашизмом, - сказано в сообщении горсовета. - Помимо этого участники фестиваля проводят встречи, где обсуждают перспективы взаимодействия и укрепления сотрудничества».

Участие во Всемирном антифашистском фестивале принимают более двух тысяч делегатов из 102 стран.