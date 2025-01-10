Депутат Улан-Удэнского горсовета на форуме в Венесуэле борется с фашизмом

В Каракас приехали делегаты из 102 стран
Депутат Улан-Удэнского городского совета Василий Цыремпилов в составе делегации Палаты молодых законодателей работает в Венесуэле. Об этом сообщает пресс-служба представительного органа.
Цыремпилов вместе с молодыми законодателями участвует во Всемирном антифашистском фестивале, который проходит Каракасе. Фестиваль приурочен к инаугурации президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Его в прошлом году избрали на третий срок.
«Основная тема для обсуждения на встречах одна - борьба с фашизмом, - сказано в сообщении горсовета. - Помимо этого участники фестиваля проводят встречи, где обсуждают перспективы взаимодействия и укрепления сотрудничества».
Участие во Всемирном антифашистском фестивале принимают более двух тысяч делегатов из 102 стран.
В Каракас приехали делегаты из 102 стран
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