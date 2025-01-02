Традиционную письменность внедрят в официальный документооборот Монголии

В первый день нового 2025 года в Монголии вступили в силу сразу несколько нормативных актов. Так, в 2024 году Великий Хурал принял закон, который позволит регулярно повышать пенсии и социальные пособия в соответствии с уровнем инфляции. Соответственно, когда парламент одобрил закон о бюджете на этот год, было решено увеличить размер пенсий и пособий на шесть процентов.Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», по состоянию на 2024 год, на государственной службе Монголии работают 226,2 тысячи человек. С 1 января 2025 года их заработная плата увеличивается на шесть процентов. Решение об увеличении заработной платы госслужащих на шесть процентов в соответствии с уровнем инфляции также принято при утверждении закона о бюджете.Кроме того, в целях предотвращения «экономического насилия» в отношении пожилых людей в закон о пожилых гражданах внесены положения, защищающие их права.Обновлённое положение о порядке предоставления надбавки к заработной плате за особые условия службы офицерам, прапорщикам и военнослужащим по контракту Вооружённых сил было утверждено на заседании правительства в августе 2024 года. Постановление вступило в силу 1 января.Матерям, награждённым орденом «Материнская слава» первой степени, будет выплачиваться 400 тысяч тугриков один раз в год, а матерям, награждённым орденом «Материнская слава» второй степени, - 200 тысяч тугриков. Решение удвоить размер денежной помощи, предоставляемой многодетным матерям, принято на заседании правительства в июне.Также вступает в силу новая редакция закона об органической продукции, предусматривающая налоговую поддержку предприятий, производящих органическую продукцию.Помимо этого, вступает в силу одно из положений закона о монгольском языке, одобренного парламентом в 2015 году. Оно касается использования двойной письменности: кириллицы и традиционной монгольской письменности в официальном документообороте. Это будет достигнуто путём поэтапного внедрения программы национальной письменности, указанной в законе о монгольском языке, и обеспечения соответствующей обучения. Государственные органы и органы местного самоуправления будут вести свои официальные документы на кириллице и национальной письменности.При утверждении бюджета Улан-Батора на 2025 год Хурал представителей граждан столицы одобрил проект постановления о пересмотре ставок налога на транспортные средства, а также о пересмотре размера платы за проезд по автомобильным дорогам общего пользования. Согласно утверждённому постановлению, обязательный налог на транспортные средства увеличивается в три раза, а плата за пользование дорогами – в пять раз. Отметим, что также с 1 января жители Монголии платят 1000 тугриков за проезд в автобусе в Улан-Баторе – проезд повысился в два раза. Однако стоит заметить, что плата за проезд последний раз до этого пересматривалась в 2014 году.