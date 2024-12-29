Задержанного начальника управления эксплуатации зданий администрации Улан-Удэ отправили в СИЗО

Его арестовали на два месяца
Задержанный начальник МКУ «Управление эксплуатации административных зданий администрации Улан-Удэ» Вадим Будажапов проведёт в СИЗО два месяца. Сегодня суд удовлетворил ходатайство о его аресте.
Как сообщал «Байкал-Daily», его задержали накануне
. По информации источника, «ситуация пока не очень понятная».
- Есть вероятность, что заявление на руководителей подал один из подчинённых. Вадима Будажапова действительно задержали, но, видимо, речь идёт не о хищении госсредств, а нарушении финансовой дисциплины. И касается выплат внутри коллектива. Если нарушил - пусть отвечает. Правоохранители разберутся, - прокомментировал источник.
Его арестовали на два месяца
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