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Задержанного начальника управления эксплуатации зданий администрации Улан-Удэ отправили в СИЗО

Задержанного начальника управления эксплуатации зданий администрации Улан-Удэ отправили в СИЗО
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Его арестовали на два месяца

Задержанный начальник МКУ «Управление эксплуатации административных зданий администрации Улан-Удэ» Вадим Будажапов проведёт в СИЗО два месяца. Сегодня суд удовлетворил ходатайство о его аресте.

Как сообщал «Байкал-Daily», его задержали накануне. По информации источника, «ситуация пока не очень понятная».

- Есть вероятность, что заявление на руководителей подал один из подчинённых. Вадима Будажапова действительно задержали, но, видимо, речь идёт не о хищении госсредств, а нарушении финансовой дисциплины. И касается выплат внутри коллектива. Если нарушил - пусть отвечает. Правоохранители разберутся, - прокомментировал источник.


задержание

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