В Бурятии затянули с утверждением графика муниципальных закупок

Прокуратура выявила нарушения закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в деятельности администрации сельского поселения «Кижингинский сомон».Установлено, что план-график муниципальных закупок был утверждён по истечении 10 дней с момента доведения лимитов бюджетных обязательств.Глава муниципального образования получил прокурорское представление, по результатам рассмотрения виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.Кроме того, руководитель муниципалитета привлечён к административной ответственности по ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ «Нарушение сроков утверждения плана-графика закупок», его оштрафовали на пять тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.