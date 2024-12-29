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В Бурятии затянули с утверждением графика муниципальных закупок

В Бурятии затянули с утверждением графика муниципальных закупок
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
Главу сельской администрации привлекли к ответственности

Прокуратура выявила нарушения закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в деятельности администрации сельского поселения «Кижингинский сомон».

Установлено, что план-график муниципальных закупок был утверждён по истечении 10 дней с момента доведения лимитов бюджетных обязательств.

Глава муниципального образования получил прокурорское представление, по результатам рассмотрения виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, руководитель муниципалитета привлечён к административной ответственности по ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ «Нарушение сроков утверждения плана-графика закупок», его оштрафовали на пять тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.


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