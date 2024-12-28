Альбину Кириллову проводили в почётную отставку

В почётную отставку с поста председателя Верховного суда Бурятии ушла Альбина Кириллова. Она возглавляла Верховный суд более 11 лет.
- Сегодня в торжественной обстановке проводили в почетную отставку Альбину Александровну. Коллектив Верховного суда Бурятии поздравляет Альбину Александровну с завершением замечательной карьеры в качестве судьи, желает новых не менее ярких достижений в личной жизни, полную свежих и приятных впечатлений и моментов. Благодарим вас за чуткость, вовлеченность, за то, что вы были рядом, за теплую поддержку и светлую улыбку! – говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда.
Альбина Кириллова родилась 1 января 1961 года. В 1985-м окончила юридический факультет Иркутского государственного университета.
Трудовую деятельность по юридической специальности начала в 1985 году членом Бурятской коллегии адвокатов. Работала заведующей Закаменской юридической консультацией.
С 1986 года по 1992 год – судья Кабанского районного суда, затем до 1995-го – председатель того же суда.
Судьей Верховного суда Бурятии была назначена в апреле 1995 года.
В октябре 2008 года назначена заместителем председателя Верховного суда Бурятии.
Возглавила Верховный суд в феврале 2013 года, после ухода в отставку прежнего председателя Анатолия Хориноева. В 2018-м была переназначена на шестилетний срок полномочий. В том же 2018-м получила звание «Судья года».