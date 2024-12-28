Владимир Якушев рассказал об итогах года

По словам Якушева, этот год стал для всех россиян годом испытаний и вызовов. Прежде всего речь идёт об испытании крепости духа и готовности на деле доказать свою преданность государственным ценностям и идеалам. Он подчеркнул, что беспрецедентное давление на Российскую Федерацию со стороны других государств продолжилось. Не завершилась и спецоперация, пишет mkset.ru.- Страна, партия и каждый из нас сделали все, чтобы с уверенностью смотреть в новый день, в будущее, - сказал Владимир Якушев.Работу партии в этом году секретарь генсовета оценил как достойную. С поправками «Единой России» был принят федеральный бюджет – документ, который обеспечивает социальное и экономическое развитие государства. Более 130 законов по поддержке участников СВО и их семей, а также более 50 законов в области семейной политики были приняты по инициативе ЕР в уходящем году.На XXII съезде партии, который прошёл в этом месяце, президент России Владимир Путин и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев обозначили задачи, на которых нужно сосредоточить усилия в ближайшее время. Многие из них связаны с поддержкой бойцов, ветеранов боевых действий и их родных. Для решения этих задач народная программа партии была дополнена ещё одним разделом. Помимо этого, ЕР усилила представительные органы власти в регионах и партийное руководство ветеранами боевых действий. Как отметил Якушев, работа по формированию новой элиты в России будет магистральной как в 2025, так и в 2026 году.Секретарь генсовета ЕР также напомнил, что президент РФ в ходе съезда отметил значимую роль партии в реализации программ по строительству и ремонту школ, социальной газификации и ряда других важных проектов.- Она должна стать ещё существеннее после завершения работы по укреплению всей нашей партийной структуры – региональных отделений, Молодой Гвардии «Единой России», института наших сторонников», - подытожил Владимир Якушев.Он напомнил, что 2024 год был объявлен Годом первичных отделений, а 2025 год партия объявила Годом муниципального депутата. Об этом сообщается на сайте er.ru.В следующем году «Единая Россия» планирует продолжить инвентаризацию внутренних ресурсов и усилить роль партийцев, работающих с избирателями партии и досконально разбирающихся в проблемах своих округов. Благодаря поддержке россиян партия сможет справиться в любыми существующими и новыми вызовами, что подтверждается тысячами ежедневных реальных дел и будет подтверждаться в будущем, заключил секретарь генсовета.