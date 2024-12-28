Задержан начальник управления эксплуатации зданий администрации Улан-Удэ

Как стало известно «Байкал-Daily», задержан начальник МКУ «Управление эксплуатации административных зданий администрации Улан-Удэ» Вадим Будажапов.
Информацию официально подтвердили в мэрии, добавив, что «подробностями в данный момент не располагают».
В свою очередь, источник «Байкал-Daily» отмечает, что «ситуация пока не очень понятная».
- Есть вероятность, что заявление на руководителей подал один из подчинённых. Вадима Будажапова действительно задержали, но, видимо, речь идёт не о хищении госсредств, а нарушении финансовой дисциплины. И касается выплат внутри коллектива. Если нарушил - пусть отвечает. Правоохранители разберутся, - прокомментировал источник.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях задержали министра сельского хозяйства Бурятии Галсана Дареева. Ему вменяют превышение должностных полномочий; министра отправили в СИЗО на два месяца.
Сегодня также стало известно об обысках, проведённых у экс-директора школы №63, бывшего депутата Улан-Удэнского горсовета Батора Лудупова.
Справка:
МКУ «Управление эксплуатации административных зданий администрации Улан-Удэ» отвечает за организацию текущего и капитального ремонта муниципального имущества, профилактических работ по обслуживанию административных зданий. В сфере его задач также – обеспечений оргтехникой, хозинвентарём и пр., обеспечение их круглосуточной охраной, содержание и благоустройство территорий, прилегающих к административным зданиям.