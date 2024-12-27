В Бурятии появится республиканское агентство по делам молодёжи

В Бурятии создадут республиканское агентство по делам молодёжи. Об этом стало известно из указа главы республики от 26 декабря 2024 года.Согласно документу, министерство спорта и молодёжной политики Бурятии превратится просто в министерство спорта республики.Таким образом, спорт и молодёжную политику решено отделить и развести по разным ведомствам.