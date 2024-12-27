В Бурятии с Новым годом поздравили ветеранов ВОВ

В преддверии Нового года проходит всероссийская акция «С Новым годом, ветеран», организованная по инициативе партии «Единая Россия». Акция – это дань памяти и благодарности за мужество, которое проявил ветераны в годы Великой Отечественной войны.В Республике Бурятия на сегодняшний день проживает 23 участника Великой Отечественной войны. В преддверии Нового 2025 года активисты «Единой России», «Молодая Гвардия» и «Волонтёры Победы» совместно с депутатами Народного Хурала Республики Бурятия приняли участие в подготовке и вручении подарочных наборов для участников Великой Отечественной войны, проживающих на территории Бурятии.Депутат Народного Хурала республики Бурятия Александр Батурин совместно с активом Заиграевского местного отделения «Единой России» навестили участницу Великой Отечественной войны из Заиграевского района Анну Ильиничну Пинчук в рамках всероссийской акции «С Новым годом, ветеран!» и вручили ей подарочный набор.- Анна Ильинична родилась 20 сентября 1925 года и пошла на войну добровольцем, как только ей исполнилось 18 лет. На фронте она работала на полевой почте, затем шофером, так как получила права буквально за несколько дней до призыва. После войны вместе с мужем жили в Читинской области, но затем переехали Бурятию. Воспитала трёх детей, трех внуков, пять правнуков и двух праправнуков. Для нас всех – это возможность поздравить героев, оказать внимание и вручить подарки, сделать для них предстоящие праздничные дни теплее и радостнее. Мы ценим, любим и глубоко уважаем наших ветеранов, поэтому принести им в дом праздничное настроение в преддверии Нового года – это меньшее, что мы можем сделать, чтобы еще раз сказать ветеранам «спасибо», - рассказал депутат Народного Хурала Александр Батурин.- Хотим выразить слова благодарности Великому поколению победителей, которых, к сожалению, с каждым годом становится все меньше. Благодарим за мирное небо над головой и желаем в Новом году побольше здоровья и счастья нашим ветеранам! – отметили в партии «Единая Россия».