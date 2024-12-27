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Мэру Иркутска дали звание «заслуженного»

Мэру Иркутска дали звание «заслуженного»
Власть,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
Почётное звание присвоил президент

Звание «Заслуженный работник местного самоуправления» присвоено мэру Иркутска Руслану Болотову. 20 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о награждении.

Наградой удостаивают высокопрофессиональных должностных лиц и работников органов местного самоуправления, сотрудников советов муниципальных образований, а также соответствующих некоммерческих организаций. Почётное звание входит в систему государственных наград Российской Федерации. Основанием для получения являются личные заслуги в решении вопросов обеспечения жизнедеятельности граждан, в реализации отдельных полномочий для осуществления российских законов, в развитии местного самоуправления, в достижении других результатов в профессиональной деятельности.

Как сообщили в мэрии, в разное время Руслан Болотов занимал руководящие должности в органах муниципальной и региональной власти, в различных объединениях и ассоциациях. В 2004 году стал директором муниципального унитарного предприятия «Водоканал города Шелехова», в 2006-2007 был главой Шелеховского городского поселения. С сентября 2017 года являлся первым заместителем губернатора Иркутской области – председателем правительства Иркутской области. В 2020 году стал председателем палаты городских округов ассоциации муниципальных образований Иркутской области, в июне 2023-го избран президентом ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ). В апреле этого же года вошёл в состав совета при президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления. Мэром Руслан Болотов является с 2020-го года.

Иркутск

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