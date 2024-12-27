МВД показало задержание министра сельского хозяйства Бурятии Галсана Дареева

МВД по Бурятии опубликовало видео задержания зампреда правительства – министра сельского хозяйства и продовольствия Галсана Дареева. На кадрах, в частности, видно, что правоохранители подошли к нему на улице. Попал на видео и момент надевания на министра наручников.
Галсан Дареев был задержан накануне, 27 декабря. Следственной частью МВД по Бурятии на него возбуждено уголовное дело по ч. 3 п. «е» ст. 286 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».
- По результатам проведённого следствием и оперативниками регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции комплекса оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлены факты неоднократного превышения чиновником должностных полномочий из корыстной заинтересованности. Проводится расследование, - сообщили в министерстве внутренних дел.
По данным «Байкал-Daily», сегодня суд решит вопрос об избрании меры пресечения Дарееву – отправится ли он в СИЗО или будет применён домашний арест.
Осенью был задержан помощник Галсана Дареева Баир Пиртанов. Его обвиняют в вымогательстве взяток. По данным следствия, Пиртанов вымогал деньги у предпринимателей за действия, входящие в его служебные полномочия, связанные в том числе и с отбором заявок на предоставление субсидий.
Недавно глава Бурятии Алексей Цыденов уволил двух заместителей Дареева. Контракт с Булатом Цыренжаповым был расторгнут по причине утраты доверия. Евгений Цыбиков был уволен по собственному желанию, не окончив и шестимесячный испытательный срок. Тогда же сообщалось, что сам министр сельского хозяйства ушёл в длительный отпуск.
Справка:
Галсан Дареев родился 16 июня 1975 года в Якутске. В 1992 году окончил среднюю общеобразовательную школу №19 Улан-Удэ. В 1997 году окончил Новосибирский государственный университет по специальности «Математические методы и исследование операций в экономике», квалификация «экономист-математик».
В 2002 году в Байкальском университете экономики и права (Иркутск) защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук.
Во время учебы в аспирантуре с 1998 года работал по совместительству научным сотрудником отдела науки Бурятской государственной сельскохозяйственной академии; c 1999 года старшим преподавателем кафедры менеджмента и права БГСХА. В 2005 году назначен заведующим кафедрой «Экономика и организация АПК». Являлся заместителем декана по науке экономического факультета БГСХА.
С июля 2019 года по февраль 2020-го – ректор БГСХА.
С февраля 2021 года – министр сельского хозяйства Бурятии.