Глава Бурятии пообщался с детьми и подростками

На главной ёлке республики

26 и 27 декабря в Физкультурно-спортивном комплексе на Рылеева, 2 в Улан-Удэ проходят главные новогодние ёлки Бурятии. Одну из них посетил глава республики Алесей Цыденов.

«Сегодня в преддверии Нового года встретился с нашими юными жителями, – написал он в своём телеграм-канале. - До завтрашнего дня в ФСК в Улан-Удэ проходит главная республиканская ёлка. Всего за два дня её посетят более 4 тысяч детей со всей республики. В первую очередь на ёлку мы пригласили детей, чьи отцы погибли защищая Родину участвуя в СВО. Также дети действующих участников СВО, отличники и ребятишки из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации».

По словам Цыденова, «у детей должен быть Праздник!»🙏

Он пожелал всем детям Бурятии «позитива и добра в сердцах, мирного неба над головой, здоровья и счастья».

Суд по фотографиям, Алексей Цыденов успел пообщаться с подрастающим поколением. Однако понравилось ли ему, о чём, собственно, говорили, глава республики в соцсетях не уточнил.