Мэрия Улан-Удэ назначила ответственных и компетентных дежурных

На все новогодние каникулы

В столице Бурятии в праздничные дни и последующие выходные подразделения мэрии будут работать в режиме повышенной готовности. С 30 декабря по 9 января назначены ответственные дежурные по городу, которые будут координировать все процессы. Они смогут оперативно реагировать на любые возникающие проблемы, включая вопросы ЖКХ, уборку улиц и другие важные задачи.

– До Нового года осталось совсем немного времени. Наша главная цель сейчас – организовать работу так, чтобы она была максимально эффективной, - цитирует пресс-служба мэрии слова первого заместителя мэра Сергея Гашева. - По поручению мэра Игоря Шутенкова мы пересмотрели графики ответственных дежурных и повысили их компетенцию. Раньше на этих должностях находились люди, которые не могли принимать решения в случае возникновения непредвиденных ситуаций.

С 30 декабря по 8 января ежедневно будут проходить штабы по вопросам жизнеобеспечения в формате видеоконференцсвязи.

Ресурсоснабжающие организации также будут дважды в день проверять свои объекты, чтобы минимизировать возможные риски.

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) с 29 декабря переходит на режим повышенной готовности для координации работы всех экстренных служб и служб жизнеобеспечения города.

На предприятии «Водоканал» созданы дополнительные бригады для обеспечения водоснабжения и водоотведения. Подготовлен аварийный запас материалов, а также проверены и заправлены дежурные автомобили, насосы и генераторы.

Общественный транспорт тоже перейдет на усиленный график работы. В новогоднюю ночь муниципальные трамваи и автобусы будут курсировать до 01:00 1 января. Два часа, с 23:00 31 декабря до 01:00 1 января, проезд будет бесплатным. Кроме того, в ночь с 31 декабря на 1 января МУП «Городские маршруты» организует движение 14 автобусов ПАЗ по девяти маршрутам в отдалённых районах города.

«Экоальянс» получил задание усилить свою работу, чтобы предотвратить образование завалов на контейнерных площадках. Как обычно, в праздничные дни количество отходов значительно возрастает.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее общественник призвал жителей Бурятии ответственно отнестись новогоднему мусору.