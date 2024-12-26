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Район в Бурятии обрёл нового главу через год после ареста бывшего

Район в Бурятии обрёл нового главу через год после ареста бывшего
Власть,  Фото:«Бичура-инфо.24/7»
Это кресло заняла его бывший зам

В Бичурском районе определились с новым главой. На очередной сессии райсовета 26 декабря депутаты утвердили на эту должность Марину Савельеву, ранее руководившую муниципальным образованием с приставкой и. о.

Как сообщает «Бичура-инфо.24/7», её кандидатуру поддержали 13 из 17 народных избранников, присутствовавших на сессии. Всего претендентов было трое. Депутаты заслушали выступление каждого из них и задали вопросы по управлению районом и представленной программе.

С 2018 года прямые выборы во многих районах республики начали заменять конкурсным отбором. Специальная комиссия изучает заявки от желающих возглавить МО и отбирает двоих-троих. Те презентуют свои программы депутатам и последние принимают решение. Таким же путём в 2024-ом пошли и в Улан-Удэ.

В Бичурском районе тоже отменили всенародное голосование. В райадминистрации сослались на статью 36 федерального закона № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 6 октября 2003 года. В нём говорится, что глава МО избирается либо на муниципальных выборах, либо представительным органом из своего состава или же представительным органом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.

Остановились в итоге на последнем варианте. Соответствующие изменения внесли в устав муниципалитета. Правда, вопрос обещали вынести на публичные слушания, чтобы население дало на то своё согласие.

Предыдущего бичурского главу – Василия Смолина – задержали в декабре 2023-го по делу о смертельном избиении. Ему предъявили обвинение по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ и отправили в СИЗО, подобрав временную замену.

С тех пор Смолину несколько раз продлевали срок содержания в СИЗО. В последний – в июле, до 6 сентября. А в конце лета стало известно, что бывший руководитель района захотел отправиться на спецоперацию и подписал контракт. Как пояснили тогда в группе «Бичура-инфо 24/7», он убыл на СВО бортом военно-транспортной авиации вместе с другими военнослужащими-контрактниками из Бурятии. Народные избранники приняли его отставку.  Всё это время и. о. была замруководителя райадминистрации Марина Савельева. 
главы районов выборы депутаты Бичурский район

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