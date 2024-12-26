Район в Бурятии обрёл нового главу через год после ареста бывшего



В Бичурском районе определились с новым главой. На очередной сессии райсовета 26 декабря депутаты утвердили на эту должность Марину Савельеву, ранее руководившую муниципальным образованием с приставкой и. о.



Как сообщает «Бичура-инфо.24/7», её кандидатуру поддержали 13 из 17 народных избранников, присутствовавших на сессии. Всего претендентов было трое. Депутаты заслушали выступление каждого из них и задали вопросы по управлению районом и представленной программе.



С 2018 года прямые выборы во многих районах республики начали заменять конкурсным отбором. Специальная комиссия изучает заявки от желающих возглавить МО и отбирает двоих-троих. Те презентуют свои программы депутатам и последние принимают решение. Таким же путём в 2024-ом пошли и в Улан-Удэ.



