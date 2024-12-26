Уроженец Бурятии назначен транспортным прокурором в Забайкалье

На должность Могочинского транспортного прокурора в Забайкальском крае назначен юрист 1 класса Владислав Брылёв. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.Ранее Владислав Брылёв занимал должность заместителя Могочинского транспортного прокурора.Владислав Константинович родился в 1994 году в селе Хоронхой Кяхтинского района Бурятии. Окончил Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России) в 2016 году и Байкальский государственный университет в 2019-м.С 2019 года служит в органах прокуратуры. Занимал должности помощника Сковородинского, Читинского транспортных прокуроров, заместителя Могочинского транспортного прокурора.- Заместитель Восточно-Сибирского транспортного прокурора Вадим Курсов представил его коллективу Могочинской транспортной прокуратуры, а также руководителям поднадзорных предприятий ОАО «РЖД», правоохранительных органов, органов государственной власти и местного самоуправления, судейского сообщества Могочинского района Забайкальского края, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.