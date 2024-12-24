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В России обозначили ключевые направления развития семейной политики

В России обозначили ключевые направления развития семейной политики
Власть,  Фото:пресс-служба «ЕР»
«Единая Россия» представила новые инициативы по поддержке семей

В 2024 году по инициативе «Единой России» было принято более пятидесяти законов, направленных на поддержку семей с детьми. Результаты работы партии в данном направлении в уходящем году были подведены на заседании профильной комиссии генерального совета «ЕР».

Участники встречи также обсудили планы на следующий год. Стоит отметить, что поддержка семей остаётся приоритетным направлением для партии. Соответствующие положения закреплены в народной программе «ЕР», пишет mkset.ru.

На заседании выступил секретарь генсовета «ЕР» Владимир Якушев. Он обозначил ключевые направления развития семейной политики. Это поддержка детей бойцов СВО, реализация программы семейной ипотеки и решение вопросов, касающихся детской безопасности. Отдельное внимание Владимир Якушев уделил студенческим семьям, за которыми партия закрепляет соответствующий статус. Документ был принят в первом чтении. Дальнейшая работа будет сводиться к тому, чтобы обеспечить создание при вузах детских комнат. В некоторых регионах такое уже практикуют, причём достаточно эффективно. Этот опыт нужно распространять и на другие субъекты.

- Будем контролировать реализацию программы семейной ипотеки, по которой президент поручил снять лимиты. Помимо этого, продолжим заниматься вопросами детской безопасности, социальной поддержки семей, поддержки многодетности, - прокомментировал секретарь генсовета «ЕР».

Спикером заседания также стала Анна Кузнецова, глава профильной комиссии, вице-спикер Госдумы. Она сообщила, что в этом году по инициативе партии в области семейного законодательства было принято более пятидесяти новых документов. Сейчас «ЕР» прорабатывает ещё порядка 100 инициатив в этой области.

Как сообщается на сайте er.ru, глава государства одобрил инициативу партии и подписал указ о едином федеральном статусе многодетной семьи.

«Единая Россия» выступила с предложением о выравнивании региональных мер поддержки членов семей участников спецоперации и условий их предоставления. В числе наиболее распространённых мер – организация отдыха и оздоровления детей бойцов СВО на льготных условиях. Кроме этого, партия предложила ввести льготы, предусматривающие освобождение родителей от платы за присмотр и уход за детьми бойцов СВО в детских садах, и льготы на питание.

Федеральный проект «Крепкая семья» направлен на поддержку семей с детьми и улучшение условий для материнства и детства. В Республике Бурятии реализация данного проекта включает несколько ключевых направлений. В рамках проекта происходит сотрудничество со штабом общественной поддержки партии «Единая Россия», с благотворительным фондом «Радость материнства», с местными общественными организациями, реализуется работа с министерством социальной защиты Республики Бурятии. Важной частью реализации проекта является информирование населения о доступных мерах поддержки, услугах для семей с детьми и программах, направленных на улучшение качества жизни, проведение встреч со студентами вузов и ссузов Бурятии.

- В республике реализуются такие меры поддержки, как: бесплатный проезд школьников, компенсация обучения, бесплатное питание, освобождение от уплаты транспортного налога, бесплатное и однократное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям, бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей для детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет, первоочередной приём детей в детские сады и организации дополнительного образования, первоочередное предоставление льготных путёвок в оздоровительные лагеря, санатории, детские площадки детям до 15 лет, бесплатное посещение один раз в месяц детьми государственных театров Республики Бурятии – и это лишь некоторые из них, - рассказала координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья» в Республике Бурятии Надежда Гершевич.

Единая Россия 2024 семьи

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