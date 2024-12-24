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Россия и Монголия проведут совместный форум регионов

Россия и Монголия проведут совместный форум регионов
Власть,  Фото:пресс-служба минэкономики РБ
Первый состоится в Санкт-Петербурге в следующем году

В Москве завершилось 26-е заседание межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Мероприятие Заседание прошло под сопредседательством министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александра Козлова и вице-премьера правительства Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхана.

Как сообщает пресс-служба министерства экономики РБ, на заседании участники обсудили широкий круг вопросов, связанных с торгово-экономическим сотрудничеством. Так, была определена дата крупной российской бизнес-миссии в Монголию: она состоится 21-23 мая 2025 года. Также в Санкт-Петербурге в 2025 году пройдёт первый форум регионов России и Монголии. По предложению монгольской стороны второй форум регионов России и Монголии проведут в Дархане в 2026 году.

Кроме этого, достигнута договорённость о поставках 2000 тонн кашемировой пряжи из Монголии в Россию. Также монгольская сторона выразила заинтересованность в закупках топливных пеллет в России, и были озвучены планы по строительству нового кампуса монгольского филиала РЭУ им. Плеханова. Российский экспортный центр и национальная торгово-промышленная палата Монголии подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, направленный на реализацию совместных внешнеэкономических проектов.

- Мы продвинули диалог по вопросам энергетики, активизировали диалог в области геологии и недропользования. Особое внимание уделяем вопросам логистики. Работаем над развитием совместного предприятия «Улан-Баторская железная дорога». Обсуждаем возобновление прямого авиасообщения в ближайшей перспективе. Развиваем связи в социально значимых сферах сотрудничества, таких как образование, спорт, культура, – отметил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

Монголия

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