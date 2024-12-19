Мэрия Улан-Удэ перейдёт на повышенную готовность в новогодние праздники

С 29 декабря по 8 января 2025 года и последующие выходные подразделения мэрии Улан-Удэ будут работать в режиме повышенной готовности. Об этом сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в своём Telegram-канале.Так, с 30 декабря по 9 января ответственные лица по графику будут дежурить в комитете городского хозяйства и ресурсоснабжающих организациях, а также районных администрациях. Для оперативного реагирования на объектах жизнеобеспечения усилят работу диспетчерских служб и аварийных бригад.Кроме того, Игорь Шутенков поручил всем ресурсоснабжающим предприятиям в полном объёме заготовить материально-технические ресурсы, горюче-смазочные материалы.Автотранспорт и техника также будут подготовлены, в том числе, определят водителей.- С 30 декабря по 8 января будем проводить ежедневные утренние штабы по жизнеобеспечению в режиме ВКС. Особое внимание уделим проведению противопожарных мероприятий, - отметил Шутенков.