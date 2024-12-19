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Власти Тувы обсудили прошедшие межнациональные конфликты в Кызыле

Власти Тувы обсудили прошедшие межнациональные конфликты в Кызыле
Власть,  Фото:официальный портал РТ
Состоялось заседание совета при главе республики по межнациональным и межконфессиональным отношениям

17 декабря в правительстве Тувы члены совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям обсудили меры противодействия преступлениям экстремистской направленности. Поводом для заседания стали события последних дней, когда фейковое сообщение в социальных сетях привело к конфликтам на межнациональной почве в Кызыле.

- Хотя зачинщики были задержаны, происшествие и его последствия, которые получили неоднозначную оценку в обществе, все ещё активно обсуждаются в социальных сетях, и все ещё находят желающих использовать их для деструктивной деятельности, - сообщает официальный портал республики.

И.о. директор агентства по делам национальностей Тувы Арслан Калзан доложил, что ведомство усиливает работу по вовлечению национальных диаспор в социально-экономическую и общественную жизнь региона как важной меры для сохранения стабильности на территории республики.

Председатель регионального отделения ассамблеи народов России Вера Лапшакова отметила классические методы деструктивного влияния, которые были использованы различными силами в раскручивании конфликтной ситуации в регионе. В ближайшее время представители реготделения ассамблеи проведут анализ всех баз данных представителей различных национальностей, приезжающих в Туву, для общей оценки интересов, привлекающих иностранных граждан в нашей республике, а также принятия дополнительных мер социализации живущих здесь иностранцев, в том числе через досуг и обучение.

Представитель узбекского землячества Илхомжон Абилов, выступая на Совете, принёс извинения за проступок земляка, который привёл к резонансным последствиям. «Мы считаем такое поведение недостойным, он оскорбил и наших земляков. Уверен, что суд примет в отношении него справедливое решение», – заявил он, добавив, что землячество старается оказывать максимальное содействие агентству по делам национальностей Тувы и реготделению ассамблеи народов России, чтит традиции народов республики и в будущем приложит все силы для работы во благо Тувы. Сам преступник находится под стражей и ожидает суда.

Руководитель информационного отдела Кызылской епархии Иеромонах Амвросий (Громов), предложил для предотвращения подобных конфликтов организовывать массированную информационную поддержку официальных источников, приведя в пример общение с прихожанами, задававших вопросы по сути конфликта и запутавшихся в версиях многочисленных фейковых сообщений.

Прокурор Тувы Сергей Дябкин напомнил, что такие преступления против несовершеннолетних даже судом рассматриваются в закрытом режиме во избежание дополнительного травмирования пострадавших.

- Провокационные вбросы начались именно тогда, когда уголовное дело было направлено в суд. Преступник со дня подачи заявления содержался под стражей, было возбуждено дело. Тем не менее, с августа месяца эта ситуация особо никого не интересовала. Всё готовилось для того, чтобы организовать провокации, и вот эти провокации легли, к сожалению, на благоприятную почву, – заключил он.

Руководитель правоохранительного ведомства отметил, что среди должных выводов по ситуации с прошедшими конфликтами должно быть решение об усилении профилактики экстремизма и межнациональной розни в регионе, поддержав предложения общественников о повышении общей культуры и уровня образования населения и организованной информационной работе лидеров общественного мнения.

Глава Тувы Владислав Ховалыг уже провёл ряд встреч не только с общественниками, но и законодателями республики и руководством правоохранительных органов. Даны поручения по проработке различных вариантов правовых актов, и соответствующих мер со стороны республиканских органов, направленных не только на стабилизацию обстановки, но и недопущению подобных конфликтов в дальнейшем. Среди них – меры по укреплению межнационального мира и согласия, взаимодействия лидеров общественного мнения и представителей диаспор, социокультурная адаптация иностранных граждан. Кроме того, в ближайшее время Тувинский институт гуманитарных и прикладных исследований планирует провести опрос общественного мнения относительно возможного введения ограничений на отдельные виды трудовой деятельности иностранных граждан.

Тува мигранты

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