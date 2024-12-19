В Госдуме продолжили поддержку участников СВО и их семей

В ходе осенней сессии «Единая Россия» активно работала над усилением статуса и расширением государственной поддержки участников специальной военной операции и их близких. Об этом рассказал секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев.Он отметил, что по инициативе партии было принято свыше 130 федеральных законов в этой сфере. Среди ключевых инициатив, утверждённых в рамках сессии, запрет на взыскание исполнительского сбора с участников СВО; предоставление статуса ветерана боевых действий работникам военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей и сотрудникам МЧС, занимающимся разминированием территорий в зоне СВО; возможность регистрации участников СВО по месту жительства по доверенности; право военнослужащих, имеющих ребёнка-инвалида, на внеочередное обеспечение жильём. Об этом пишет портал mkset.ru.Кроме того, партия уделила особое внимание работе над федеральным бюджетом. По словам секретаря генсовета, итоговый документ получился сбалансированным и соответствует стратегическим приоритетам развития страны. Около 15 триллионов рублей предусмотрено на реализацию положений народной программы партии, причём 161,7 миллиарда рублей добавлено поправками «Единой России». Эти средства пойдут на такие важные направления, как строительство школ и детских садов, развитие дорог, науки, регионов, села, инфраструктуры детского отдыха и спорта, а также на поддержку участников спецоперации и их семей.В осеннюю сессию фракцией «Единая Россия» внесено 100 законопроектов, из них законами стали 87, а 17 законов касаются поддержки участников СВО и уже приняты по инициативе партии. Ещё 12 находятся на рассмотрении. Владимир Якушев подчеркнул, что в следующем году предстоит не менее напряжённая работа.На XXII съезде президент Владимир Путин и председатель партии Дмитрий Медведев чётко обозначили задачи на ближайшую перспективу. Среди них — продолжение работы по поддержке ветеранов боевых действий и их родных, особенно семей, потерявших своих близких. В народной программе партии появился отдельный раздел, посвящённый совершенствованию законодательства в этой области.Глава государства также обратил внимание на необходимость участия всех партийных институтов в реализации новых национальных проектов. Особый акцент сделан на участии партии в программе капитального ремонта школ, а также в программах социальной газификации, благоустройства общественных пространств и модернизации почтовых отделений. Об этом сообщает сайт партии er.ru.