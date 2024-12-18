Глава Бурятии исполнит новогодние мечты детей

В Бурятии стартовала благотворительная акция «Ёлка желаний». Во вторник, 17 декабря, к ней присоединились глава Бурятии Алексей Цыденов, члены правительства республики, депутаты Народного Хурала и Улан-Удэнского городского совета депутатов.Глава республики поздравил участников акции с наступающим Новым годом и снял с ёлки два шарика-открытки. Ему попались желания шестилетнего Аяна, восьмилетнего Романа и одиннадцатилетнего Артемия. Он исполнит мечту Аяна побывать машинистом поезда, а Роману и Артемию подарит самокаты. Также и исполнят пожелания детей зампреды правительства Бурятии и руководители министерств.В рамках акции загадать новогоднее желание могут ребята с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, с состоянием здоровья, угрожающим жизни. Также подать заявку могут дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, и проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума. Кроме того, в «Ёлке желаний» участвуют дети из семей бойцов СВО.- «Ёлка желаний» – проект, который помогает объединить всё общество, чтобы поддержать тех, кто находится в сложной жизненной ситуации. За шесть лет его существования было исполнено более 210 тысяч детских новогодних желаний. Присоединиться к акции может любой, либо взяв детское письмо на одной из тысячи ёлок, размещённых в общественных местах всех регионов России, либо онлайн на сайте акции. Регистрация заявок для участия в акции продолжится до 20 декабря, - сообщает пресс-служба правительства РБ.