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Глава Бурятии уволил главу Баргузинского района из-за утраты доверия

Глава Бурятии уволил главу Баргузинского района из-за утраты доверия
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
«Попытка обмануть, подделать анализы и документы», - пояснил Алексей Цыденов

Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ об отставке Михаила Мишурина с должности главы Баргузинского района в связи с утратой доверия.

По словам Алексея Цыденова, алкогольное опьянение главы района за рулём, попавшего в аварию в конце ноября, «практически доказано».

Глава Бурятии написал об этом в своём Telegram-канале (дословно):

«Крайне неприглядная ситуация с главой Баргузинского района Мишуриным. Сел за руль выпивший. Юридически это еще не подтверждено, но практически можно считать доказанным. На служебной машине попал в аварию. Других людей не затронул, только сам пострадал и машину помял. Дальше на этом не закончилось. Попытка обмануть, подделать анализы и документы.

При этом, с учетом его статуса, доклад о случившемся от МВД был получен, когда его еще только из машины достали. МВД республики, прокуратура все сразу подключились для разбора ситуации и контроля. С таким вниманием к ситуации какие-либо неправомерные действия видны всем и сразу, вне зависимости от должности и звания. Сейчас ведется следствие с привлечением всех причастных, в том числе и по линии проведения анализов на содержание алкоголя в крови у главы Баргузинского района.

В рамках проводимых мероприятий уже выявлены факты в отношении главного врача Баргузинской больницы. Они не относятся к этому делу, но достаточны для привлечения его к ответственности.

Имеющейся информации от правоохранительных органов достаточно. Подписал указ об увольнении А.М.Мишурина по утрате доверия.

Следственный комитет продолжает свою работу по этому делу».

Также Алексей Цыденов подчеркнул, что в этом году власти республики «усилили работу с правоохранительными органами по выявлению и пресечению правонарушений в сфере государственной службы и, в первую очередь, коррупционной направленности».

Михаил Мишурин попал в ДТП на служебном автомобиле в последний день ноября. Тогда сообщалось, что он врезался в бетонные блоки, а в результате аварии получил перелом костей голени со смещением.

Мишурин возглавлял Баргузинский район с 2019 года. Дважды избирался на этот пост по конкурсной процедуры (всенародные выборы главы в районе упразднены). До этого трудился главой поселения «Усть-Баргузинское».

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