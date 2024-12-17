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Улан-Удэнскому городскому Совету депутатов – 29!

Улан-Удэнскому городскому Совету депутатов – 29!
Власть,  Фото:УУГСД
17 декабря 1995 года принято считать днём основания Улан-Удэнского городского совета депутатов

Именно в этот день, 17 декабря, 29 лет назад начал свою работу как выборный орган местного самоуправления Улан-Удэнский городской Совет депутатов. Перед народными избранниками стояла задача адаптировать город к новой жизни, новой правовой и экономической системе. В первый созыв городского совета вошли 22 депутата, председателем на альтернативной основе был избран Бимба Цыденович Дымбрылов. Именно при первом созыве был разработан устав города Улан-Удэ, а также утверждена вся официальная символика столицы Бурятии.

- Все сферы жизни города находились и продолжают находиться в поле зрения депутатов горсовета Улан-Удэ. Плодотворная совместная работа депутатов и жителей – гарант того, что Улан-Удэ продолжит активно развиваться и станет образцом для комфортной жизни. По такому случаю мы поздравляем всех причастных к работе и основанию представительного органа города Улан-Удэ, - сообщили в горсовете. - Впереди нас ждёт юбилей и много мероприятий, посвящённых круглой дате.
Улан-Удэ ГорсоветУУ

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