В Бурятии депутаты одобрили траты в треть миллиарда рублей на самих себя



Как обычно, никаких вопросов и замечаний ни у кого не возникло, да и дискуссии тоже не было. «За» выступили 47 парламентариев, шестеро не голосовали.



Как сообщал «Байкал-Daily», большая часть названной суммы – 284 миллиона 397 тысяч (или 87,3%) – предназначается на зарплаты и страховые взносы. В НХ есть 15 законодателей, работающих на постоянной (то есть оплачиваемой) основе – спикер, два вице-спикера, главы шести комитетов и их заместители. Также в списке – технический персонал (6 человек), специалисты аппаратов фракций (4), сотрудники, занимающие должности государственной гражданской службы (78) и не относящиеся к ним (3).



На жалованье народным избранникам дадут 36 миллионов 461 тысячу – на 2 миллиона больше, чем в 2024-ом. На взносы по обязательному социальному страхованию им же – 11 миллионов 11 тысяч 300 рублей.



Ещё 49 миллионов 370 тысяч потребуется для возмещения расходов на осуществление депутатской деятельности всем 66 парламентариям, 507 400 – на компенсации за вынужденные прогулы для посещения сессий тем, кто работает там на непостоянной основе.



Чтобы оплатить труд помощников законодателей и специалистов фракций, из бюджета выделят 65 миллионов 480 тысяч, а специалистов аппарата Хурала – 78 миллионов 180 тысяч. На взносы в ФСС уйдёт 19 миллионов 774 тысячи и 23 миллиона 610 тысяч соответственно.



41 миллион 190 тысяч (12,7% всей суммы) потратят на материально-техническое обеспечение бурятского парламента – на местную, внутризоновую, междугородную, международную, сотовую и фельдъегерскую связь, Интернет и почту (2 миллиона 57 тысяч), командировки и оплату договоров по оказанию услуг по проезду (3 587 400), пиар депутатов в СМИ (24 миллиона 800 тысяч), диспансеризацию (599 тысяч), а также обслуживание и ремонт вычислительной и оргтехники, систем вентиляции и кондиционирования, уборку помещений и химчистку (1 362 900 рублей).



Среди других статей расходов – оказание услуг в области информационных технологий (приобретение и обновление программных продуктов, техподдержка и сопровождение ПТК «Власть», сайта НХ и АИС «Законопроект», обеспечение безопасности информации). На это необходимо 2 миллиона 291 тысяча.



Перевод почётных грамот, упорядочение и хранение документов, подписка на периодическую печать и представительские расходы обойдутся в 1 миллион 629 тысяч, новое компьютерное и серверное оборудование, комплектующие и запасные части – в 2 миллиона 882 тысячи 900 рублей. На канцелярские товары, различные бланки, хозтовары, подарки, сувениры, поздравительные открытки, цветы, благодарственные письма и почётные грамоты из казны, как и годом ранее, возьмут 1 миллион 980 тысяч.



Докладчиком по вопросу выступил вице-спикер Народного Хурала Баир Гармаев. Он кратко рассказал об основных статьях расходов и попросил коллег принять законопроект.