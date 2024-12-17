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В Улан-Удэ расширят полномочия комитета по ГО и ЧС

В Улан-Удэ расширят полномочия комитета по ГО и ЧС
Власть,  Фото:УУГСД
Он сможет оказывать поддержку в создании добровольных пожарных дружин

В столице Бурятии состоялось заседание комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности горсовета Улан-Удэ под председательством депутата Дмитрия Турченюка. На повестке заседания было два вопроса. Один из них касался работы комитета по гражданской обороне и ЧС администрации города, второй – периодического издания органов местного самоуправления «Муниципальный вестник», а вернее графика его выхода.

Особое внимание участники заседания уделили вопросу о положении комитета ГО и ЧС. Как пояснил председатель комитета Валерий Вильдавский, в соответствии с федеральным законодательством в положении о работе комитета нужно внести несколько изменений, в первую очередь они касаются пунктов о пожарной безопасности. Например, администрация города будет вправе вводить особый противопожарный режим в Улан-Удэ в случае, если увеличивается общее количество пожаров, а не только лесных.

Также комитет будет вправе оказывать поддержку в создании пожарных дружин на территории Улан-Удэ. Отметим, сейчас в городе работает одна добровольческая пожарная дружина, вместе с пожарными 38-й пожарной части она обслуживает микрорайон Мостовой. Как отметил депутат Владислав Дармаев, необходимость в таких дружинах есть в первую очередь в отдалённых микрорайонах, например, на Левом Берегу. Как вариант депутат предложил приобщить к этой деятельности ТОСы, но здесь все будет зависеть от поддержки комитета и инициативы уланудэнцев.

Что до «Муниципального вестника», то его печатную версию решено все же оставить. Как уточнил руководитель аппарата администрации Улан-Удэ Николай Намсараев, «Муниципальный вестник» будет выходить в печать, но не реже одного раза в год.

- Если будет необходимость, мы в любое время в течение года сможем выпустить «Муниципальный вестник». Решения и постановления будут опубликованы, у Роскомнадзора к нам вопросов не будет, - рассказал председатель профильного комитета горсовета Улан-Удэ Дмитрий Турченюк.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, в общем и целом, оба вопроса члены комитета поддержали, их подробнее депутаты обсудят на совместном заседании комитетов.
Улан-Удэ горсовет ГО и ЧС

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