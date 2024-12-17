Стали известны кандидаты на пост главы Прибайкалья

16 декабря конкурсная комиссия заслушала кандидатов на вакантную должность главы Прибайкальского района Бурятии. Место освободилось после досрочной отставки Сергея Семёнова в первых числах ноября 2024 года.
Возглавить осиротевший район изъявили желание четыре человека. Это уроженец района, а ныне первый заместитель главы Тарбагатайского района Николай Коновалов; бизнесмен Михаил Николаев, уроженец Московской области, проживает в Улан-Удэ, участвовал в качестве подрядчика на восстановлении полностью сгоревших Черёмушек; и.о. главы Прибайкальского района Сергей Ситников, уроженец Хоринского района; выходец из Закамны, бывший руководитель аппарата администрации Закаменского района Даша-Нима Цыденов.
- Конкурсная комиссия заслушает выступления каждого из соискателей и определит, кто выйдет в финал. Решение о новом главе Прибайкальского района примут на своём заседании депутаты районного совета, которое назначено на 24 декабря. До того периода финалисты (а их должно быть не мене двух) проведут встречи в трёх населённых пунктах, выступят перед людьми со своими проектами, программами, ответят на вопросы граждан, примут наказы, - сообщили в администрации Прибайкальского района.