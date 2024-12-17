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Стали известны кандидаты на пост главы Прибайкалья

Стали известны кандидаты на пост главы Прибайкалья
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Решение о новом главе района примут 24 декабря

16 декабря конкурсная комиссия заслушала кандидатов на вакантную должность главы Прибайкальского района Бурятии. Место освободилось после досрочной отставки Сергея Семёнова в первых числах ноября 2024 года.

Возглавить осиротевший район изъявили желание четыре человека. Это уроженец района, а ныне первый заместитель главы Тарбагатайского района Николай Коновалов; бизнесмен Михаил Николаев, уроженец Московской области, проживает в Улан-Удэ, участвовал в качестве подрядчика на восстановлении полностью сгоревших Черёмушек; и.о. главы Прибайкальского района Сергей Ситников, уроженец Хоринского района; выходец из Закамны, бывший руководитель аппарата администрации Закаменского района Даша-Нима Цыденов.

- Конкурсная комиссия заслушает выступления каждого из соискателей и определит, кто выйдет в финал. Решение о новом главе Прибайкальского района примут на своём заседании депутаты районного совета, которое назначено на 24 декабря. До того периода финалисты (а их должно быть не мене двух) проведут встречи в трёх населённых пунктах, выступят перед людьми со своими проектами, программами, ответят на вопросы граждан, примут наказы, - сообщили в администрации Прибайкальского района.
Прибайкальский район Бурятия глава района

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