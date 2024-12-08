Губернатор Иркутской области перенёс прямую линию с населением из-за ковида

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что ушёл на самоизоляцию из-за того, что заболел коронавирусом. Он отменил все ближайшие рабочие встречи, а прямую линию с жителями, которая планировалась на 10 декабря, перенёс на неделю.- К сожалению, вынужден отменить все рабочие встречи по причине болезни. Несколько дней назад почувствовал недомогание, сдал тест на ковид. Как результат – положительный. Так что ковид никуда от нас, увы, не ушел. Поэтому временно нахожусь на изоляции. Жаль, что лично не смогу участвовать в запланированных мероприятиях, - написал Кобзев в своём Telegram-канале 8 декабря.Он отметил, что «начало недели будет довольно активным». Так, приезжает большая делегация руководства Брестской области Беларуси. Теперь с ними будет работать первый заместитель губернатора Роман Колесов.В Иркутске сегодня свой рабочий визит начинает также заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко. «Попрошу с ним отработать начальника управления по связям с общественностью и национальным отношениям Ольгу Куриленкову», - сообщил Кобзев.Прямую линию с жителями перенесли на 17 декабря.- Свою поездку в Братск также отложу на более поздний срок. Прошу жителей правильно понять. Обязательно приеду, - подчеркнул губернатор.