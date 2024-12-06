В Улан-Удэ школы страдают от нехватки психологов

Злободневную тему подняли на заседании комитета по социальной политике горсовета Улан-Удэ. Депутаты совместно с представителями комитета по образованию обсудили работу психолого-педагогических служб и существующие в этом направлении проблемы.Как отметила исполняющий обязанности председателя профильного комитета администрации города Анна Батурина, сейчас вопрос оказания психологической помощи детям и подросткам стоит особенно остро.На сегодняшний день в образовательных учреждениях Улан-Удэ работает 117 педагогов-психологов, из них 74 специалиста – в общеобразовательных школах. Почти половина этих специалистов – закреплённые за школами сотрудники центра диагностики и консультирования Улан-Удэ. Сейчас по нормативам в учреждении на одного психолога должно приходиться по 300 учащихся. Это рекомендованный министерством просвещения России норматив, однако выдерживать его не удаётся по ряду причин. В первую очередь – из-за текучки кадров.- Возрастает нагрузка, ужесточаются требования. Не каждый психолог желает работать в образовательном учреждении, потому что он несёт ответственность за индивидуальное психологическое сопровождение, - объяснила в общих чертах ситуацию Анна Батурина.Центр диагностики и консультирования Улан-Удэ оказывает серьёзную поддержку школам. Это единственное муниципальное учреждение, которое ведёт сопроводительную и кураторскую работу с психологами в школах. Специалисты также могут проводить индивидуальные консультации с учащимися, что не всегда удаётся делать школьным педагогам-психологам. Особенно, если педагог работает на этой ставке по совместительству, что не редкость для образовательных учреждений.- К сожалению, полномочия центра ограничены, потому что работает оно как учреждение дополнительного образования. Это в первую очередь сказывается на индивидуальной работе со школьниками и на зарплатах самих специалистов, так как финансирование идёт и из местного, и из регионального бюджета, - сообщает пресс-служба горсовета.Комитет по образованию выступил с предложением перевести учреждение полностью на городское финансирование. Это позволит существенно усилить эффективность центра именно в индивидуальной психологической работе. Члены профильного комитета предложение поддержали, отметив, что необходимо проработать вопрос юридической защищённости специалистов и увеличения заработной платы специалистов. Такие меры должны поспособствовать притоку специалистов на вакантные места психологов.- Психологическая поддержка сейчас очень важна для ребёнка, на какие-то моменты могут не обратить внимание родители или педагоги, но обратят психологи. В каждой школе должен быть профессионал, который поймёт, что волнует ребёнка и донесёт его проблемы до родителей, - отметил в завершении заседания заместитель председателя комитета по социальной политике горсовета Улан-Удэ Михаил Босхолов.Ещё один важный момент, на который депутаты попросили обратить внимание – межведомственное взаимодействие. По их мнению, в решении психологических проблем детей и подростков должны участвовать не только педагоги и психологи, но и специалисты смежных сфер, а также сотрудники правоохранительных органов.