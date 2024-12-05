05 декабря

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В Улан-Удэ прошло учредительное собрание горсовета работающей молодёжи

В Улан-Удэ прошло учредительное собрание горсовета работающей молодёжи
Власть,  Фото:управление по делам молодёжи Улан-Удэ
Председателем выбрали сотрудницу республиканского центра профилактики и борьбы со СПИД

В администрации столицы Бурятии прошла встреча городского совета работающей молодёжи с представителями МАУ «Молодёжный центр г. Улан-Удэ».

На встрече состоялись выборы председателя городского совета работающей молодёжи. Им стала Ольга Гыргенова, заведующая отделом профилактики республиканского центра профилактики и борьбы со СПИД. Заместителями председателя выбраны Анастасия Борголова, врач-ревматолог городской поликлиники № 2, и Денис Одоев, руководитель «КВН-движения Республики Бурятия».

- Совет готов продолжать работу по развитию молодёжной политики на предприятиях города в обновлённом составе. Впереди много планов и проектов, которые они готовы развивать и реализовывать для улучшения жизни молодых людей в городе, - сообщает управление по делам молодёжи комитета по социальной и молодёжной политике администрации г. Улан-Удэ.
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