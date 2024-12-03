Рейтинг: акции главы Бурятии показали на «Бирже губернаторов» умеренный рост

«ПолитБрокер» опубликовал ежемесячные котировки

Глава Бурятии Алексей Цыденов на «Бирже губернаторов» по итогам ноября 2024 года снова оказался в группе «Умеренный рост». В ней он находился в июле, в августе, сентябре и октябре. Об этом 2 декабря сообщило агентство «ПолитБрокер».

В январе, феврале и марте 2024 года глава Бурятии тоже располагался в группе «Умеренный рост». А вот в апреле котировки Цыденова упали: он перешёл в группу «Стабильно», где и находился в мае и июне.

В ноябре же акции главы республики умеренно выросли уже четвёртый месяц подряд. Месяц выдался насыщенным по разным событиям, включая мероприятия федерального уровня. Алексей Цыденов посетил с рабочей поездкой Хоринский район. Он провёл там встречу с жителями. Цыденов осмотрел с комиссией Госдумы ход строительства очистных сооружений в Улан-Удэ и Северобайкальске, а также съездил в Нижегородскую область: он объяснил, почему строительство очистных на севере Бурятии стоит в десять раз дороже, чем в нижегородской Ворсме. Работа комиссии освещалась в федеральных СМИ и телеграм-каналах. Глава провёл заседание комиссии Госсовета по транспорту, а вместе с председателем правительства России Михаилом Мишустиным открыл (по видеосвязи - ред.) новый терминал аэропорта «Байкал». Цыденов принял участие в работе федеральной комиссии по разработке новых нацпроектов. В конце ноября глава Бурятии с делегацией из чиновников и бизнесменов укреплял отношения республики (да и России) с Мьянмой. Он также провёл встречу с сельхозпроизводителями, с которыми советовался, как дальше развивать агропромышленный комплекс.

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области, тоже вошёл по итогам ноября 2024 года тоже в число «умеренно растущих» глав регионов. В ней он находится с марта. Сосед-губернатор из Забайкальского края Александр Осипов опустился на одну позицию: группа «Умеренное падение». В октябре он был «стабилен». После победы на выборах 8 сентября, он на месяц оказался в группе «Динамичный рост». Первый раз Осипов неожиданно попал в неё в апреле 2024 года. Но в мае упал сразу на две ступеньки - расположился в группе «Стабильно». Кстати, в марте он тоже находился в группе «Умеренное падение».

В ноябре, как и в октябре, в группе «Динамичный рост» 11 глав регионов (в сентябре 29 (!), в августе -17, в июле – пять, в июне -12, в мае – 17, в апреле – 11, в марте – 12, в феврале – восемь, в январе - пять). В неё вошли Игорь Артамонов (Липецкая область), Ростислав Гольдштейн (Коми), Дмитрий Демешин (Хабаровский край), Мария Костюк (ЕАО), Валерий Лимаренко (Сахалинская область), Глеб Никитин (Нижегородская область), Евгений Первышов (Тамбовская область), Юрий Слюсарь (Ростовская область), Александр Соколов (Кировская область), Андрей Турчак (Республика Алтай) и Георгий Филимонов (Вологодская область).

В группе «Динамичное падение» глав регионов не оказалось. В октябре в ней находились три губернатора: Валентин Коновалов (Хакасия), Сергей Меликов (Дагестан), Владимир Уйба (Коми, ушёл в отставку в начале ноября).

Телеграм-канал «ПолитБрокер» составляет ежемесячные и ежегодные рейтинги глав регионов РФ, а также на «Бирже губернаторов» отслеживает ежедневную динамику их роста или падения.