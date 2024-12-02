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Забайкальский спортзал получит название в честь ракетного комплекса

Забайкальский спортзал получит название в честь ракетного комплекса
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Забайкалья
Идею поддержал губернатор региона

1 декабря в Забайкалье с предложением назвать новый спортзал «Орешник» на «Прямом разговоре» к губернатору края Александру Осипову обратилась инициативная группа жителей посёлка Атамановки. Название спортзал получит в честь российского ракетного комплекса, представленного президентом страны.

Губернатор оценил идею местных жителей и поддержал её.

- Блестящая мысль, ну такой хороший русский, забайкальский юмор. Я полностью поддерживаю, мне отрадно. Речь идёт про тот зал, который в этом году мы только запустили, - заявил Осипов.

Как отметили в пресс-службе правительства Забайкалья, в прошедшем месяце губернатор вместе с заместителем председателя правительства России — полномочным представителем президента в ДФО Юрием Трутневым побывали на тренировках в новом многофункциональном спортивном зале Атамановки.
Забайкальский край

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