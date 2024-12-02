Забайкальский спортзал получит название в честь ракетного комплекса

1 декабря в Забайкалье с предложением назвать новый спортзал «Орешник» на «Прямом разговоре» к губернатору края Александру Осипову обратилась инициативная группа жителей посёлка Атамановки. Название спортзал получит в честь российского ракетного комплекса, представленного президентом страны.Губернатор оценил идею местных жителей и поддержал её.- Блестящая мысль, ну такой хороший русский, забайкальский юмор. Я полностью поддерживаю, мне отрадно. Речь идёт про тот зал, который в этом году мы только запустили, - заявил Осипов.Как отметили в пресс-службе правительства Забайкалья, в прошедшем месяце губернатор вместе с заместителем председателя правительства России — полномочным представителем президента в ДФО Юрием Трутневым побывали на тренировках в новом многофункциональном спортивном зале Атамановки.