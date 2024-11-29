29 ноября

28 ноября

Популярное

Бурятия стала одним из лидеров по взаимодействию с казачеством

Бурятия стала одним из лидеров по взаимодействию с казачеством
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Республика - вторая среди регионов с населением менее миллиона человек

На всероссийском семинаре-совещание «Российское казачество» руководитель федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов наградил победителей рейтинга регионов России, участвующих в реализации стратегии государственной политики в отношении российского казачества. Бурятия заняла второе место в категории субъектов с населением менее миллиона человек.

- Это достижение стало возможным благодаря совместной работе органов власти, местного самоуправления и казачьих обществ, - заявил зампред правительства Бурятии – руководитель администрации главы и правительства республики Алдар Гулгенов.

Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, в республике казаков объединяет окружное казачье общество «Верхнеудинское», входящее в состав Забайкальского войскового казачьего общества. Зарегистрировано три городских и 14 станичных казачьих обществ. Также действуют семь казачьих общественных объединений, не входящих в ЗВКО.

При правительстве республики для оперативного взаимодействия действует комиссия по делам казачества, аналогичные советы созданы при мэре Улан-Удэ и пяти главах муниципальных образований. Республикой оказывается финансовое содействие проведению сбора казачьего актива и выделяются субсидии на поддержку инициатив: проектов «Дорогами казачьей славы» Кяхтинского станичного казачьего общества и «Центр повышения уровня квалификации казаков» окружного казачьего общества «Верхнеудинское».

Члены казачьих обществ участвуют в специальной военной операции. Окружное казачье общество «Верхнеудинское», совместно с МВД РБ и правительством осуществляет мероприятия по охране общественного порядка в Бурятии. А также оказывает содействие в обеспечении безопасности и общественного порядка при подготовке и проведении религиозных мероприятий.

Кроме этого, ежегодно в республике проходят мероприятия, направленные на поддержку казачьей культуры и патриотическое воспитание казачьей молодёжи.

Бурятия казаки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятия стала одним из лидеров по взаимодействию с казачеством
Бурятия стала одним из лидеров по взаимодействию с казачеством
Власть, 29.11.2024
Республика - вторая среди регионов с населением менее миллиона человек
Глава Бурятии запускает инициативы по развитию отношений с Мьянмой
Глава Бурятии запускает инициативы по развитию отношений с Мьянмой
Власть, 29.11.2024
Республика закрепит экономические и культурные связи с Мьянмой
В мэрии Улан-Удэ хотят ввести должность специалиста по бурятскому языку
В мэрии Улан-Удэ хотят ввести должность специалиста по бурятскому языку
Власть, 28.11.2024
Он будет контролировать грамотность написания документов и вывесок
Глава Бурятии встретился с сельхозпроизводителями
Глава Бурятии встретился с сельхозпроизводителями
Власть, 28.11.2024
Во встрече приняли участие 87 аграриев
В обезглавленном посёлке на севере Бурятии появились кандидаты в депутаты
В обезглавленном посёлке на севере Бурятии появились кандидаты в депутаты
Общество, 27.11.2024
Пока что назвали шестерых и двое из них – с судимостями
В Улан-Удэ введут туристический налог
В Улан-Удэ введут туристический налог
Власть, 27.11.2024
Он будет включён в стоимость проживания в гостиницах и гостевых домах
Горсовет Улан-Удэ продолжит поддерживать ТОСы
Горсовет Улан-Удэ продолжит поддерживать ТОСы
Власть, 27.11.2024
«Важно приветствовать, благодарить и поощрять активных жителей, готовых улучшать жизнь своего города», - отметили депутаты
2025 год в Улан-Удэ хотят сделать Годом патриотического воспитания
2025 год в Улан-Удэ хотят сделать Годом патриотического воспитания
Власть, 27.11.2024
На проведение мероприятий предусмотрено 3 млн рублей
Глава Бурятии поздравил Монголию со столетием независимости
Глава Бурятии поздравил Монголию со столетием независимости
Власть, 27.11.2024
Он пожелал братскому народу великих свершений и новых успехов
Глава Бурятии принял участие в совещании по разработке новых нацпроектов
Глава Бурятии принял участие в совещании по разработке новых нацпроектов
Власть, 26.11.2024
По словам Алексея Цыденова, для республики будет дополнительное финансирование
Молодёжная палата при горсовете Улан-Удэ ищет инициативных людей
Молодёжная палата при горсовете Улан-Удэ ищет инициативных людей
Власть, 26.11.2024
Документы на конкурс принимаются по 27 ноября включительно
Глава Бурятии сравнил очистные на Байкале и в Нижегородской области
Глава Бурятии сравнил очистные на Байкале и в Нижегородской области
Власть, 26.11.2024
Алексей Цыденов: «Проведённая работа по сравнению стоимости всё равно не была напрасной»
Мошенники «клонировали» Telegram-аккаунт председателя Хурала Бурятии
Мошенники «клонировали» Telegram-аккаунт председателя Хурала Бурятии
Власть, 25.11.2024
Сообщения от неизвестного получают депутаты
В Бурятии может навсегда исчезнуть один район
В Бурятии может навсегда исчезнуть один район
Общество, 24.11.2024
Ему захотелось стать округом
В Забайкалье приедет известная телеведущая
В Забайкалье приедет известная телеведущая
Власть, 22.11.2024
Екатерина Андреева проведёт «Прямой разговор» с губернатором края

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^