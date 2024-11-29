Бурятия стала одним из лидеров по взаимодействию с казачеством

На всероссийском семинаре-совещание «Российское казачество» руководитель федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов наградил победителей рейтинга регионов России, участвующих в реализации стратегии государственной политики в отношении российского казачества. Бурятия заняла второе место в категории субъектов с населением менее миллиона человек.- Это достижение стало возможным благодаря совместной работе органов власти, местного самоуправления и казачьих обществ, - заявил зампред правительства Бурятии – руководитель администрации главы и правительства республики Алдар Гулгенов.Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, в республике казаков объединяет окружное казачье общество «Верхнеудинское», входящее в состав Забайкальского войскового казачьего общества. Зарегистрировано три городских и 14 станичных казачьих обществ. Также действуют семь казачьих общественных объединений, не входящих в ЗВКО.При правительстве республики для оперативного взаимодействия действует комиссия по делам казачества, аналогичные советы созданы при мэре Улан-Удэ и пяти главах муниципальных образований. Республикой оказывается финансовое содействие проведению сбора казачьего актива и выделяются субсидии на поддержку инициатив: проектов «Дорогами казачьей славы» Кяхтинского станичного казачьего общества и «Центр повышения уровня квалификации казаков» окружного казачьего общества «Верхнеудинское».Члены казачьих обществ участвуют в специальной военной операции. Окружное казачье общество «Верхнеудинское», совместно с МВД РБ и правительством осуществляет мероприятия по охране общественного порядка в Бурятии. А также оказывает содействие в обеспечении безопасности и общественного порядка при подготовке и проведении религиозных мероприятий.Кроме этого, ежегодно в республике проходят мероприятия, направленные на поддержку казачьей культуры и патриотическое воспитание казачьей молодёжи.