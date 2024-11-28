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Глава Бурятии встретился с сельхозпроизводителями

Глава Бурятии встретился с сельхозпроизводителями
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Во встрече приняли участие 87 аграриев

В среду, 27 ноября, глава Бурятии Алексей Цыденов провёл встречу в формате вопрос–ответ с представителями агробизнеса республики по вопросам развития агропромышленного комплекса. В мероприятии приняли участие представители правительства Бурятии, федеральных надзорных органов, законодательной власти, подведомственные учреждения министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ, а также банковского сектора.

Приветствуя участников встречи, Алексей Цыденов отметил, что ежегодно на поддержку сельского хозяйства выделяется порядка 1 млрд рублей. В следующем году объем финансирования сохранится в таком же объёме.

- У нас закончился сезон, собрали зерновые, собрали урожай. Понимаем, что у нас поголовье не очень хорошие показатели, у нас и по зерновым минус 23 % к уровню прошлого года – это существенное падение. Я хотел бы вас услышать в рабочем режиме. Коллеги, просьба всех говорить свободно, на все больные темы, которые есть. В любом случае не останавливаемся, в любом случае работаем, поэтому в рамках непростой ситуации эффективность наших совместных действий становится ещё более значимой. Хотелось бы от вас больше информации, больше предложений, поговорить предметно и в открытом режиме, - обратился к присутствующим Алексей Цыденов.

О мерах господдержки фермеров и сельскохозяйственных предприятий рассказал и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Амгалан Дармаев.

- Есть определенный конкурс, на который нужны определенные показатели, например, показатели по увеличению посевных. Если новые поля в обороте стоят, то, соответственно, они получают господдержку. Есть определенная сдача отчётов по новому электронному бюджету. Вовремя сданная отчётность обеспечивает господдержку. Есть разные виды господдержки - по растениеводству, животноводству или малым формам хозяйствования. Поэтому будем смотреть и обсуждать. Сегодня министерство сельского хозяйства готово поддержать по любым направлениям, даже открыть новые направления господдержки по работе с федеральными органами. Сегодня мы знаем, что у наших фермеров, растениеводов, животноводов тоже есть вопросы именно по получению субсидий. И как раз мы хотим наглядно объяснить, разъяснить, и, если даже есть вопросы к главе республики, сразу задать данные вопросы. И Минсельхоз готов ответить по каждой господдержке, – заявил Амгалан Дармаев.

Участники встречи обсудили ряд вопросов, среди них: проблемы аграриев, квотирования выплат на семена иностранного производства, необходимость разделения субсидий на приобретение маточного поголовья для молокопроизводителей и мясопроизводителей, а также требования по отсутствию налоговой задолженности для грантополучателей. Поднимались вопросы увеличения посевных площадей, ввода в оборот сельскохозяйственных земель, строительство индивидуальных животноводческих стоянок, обеспечение строительными материалами для этих целей, а также грантовая поддержку на приобретение сельхозтехники. Участники обсудили работу механизма северного завоза, возможности субсидирования разведения лошадей бурятских аборигенных пород и создание альтернативных источников энергии на отдалённых пастбищах.

Глава Бурятии отметил, что сейчас очень актуальна корректировка господдержки в рамках существующей экономической ситуации, необходимо учитывать мнение сельхозтоваропроизводителей. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.

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