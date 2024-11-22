В Забайкалье приедет известная телеведущая

Известная телеведущая Екатерина Андреева в третий раз посетит Забайкалье. Она проведёт «Прямой разговор» () с губернатором края Александром Осиповым. Участие также примет российская телеведущая Наталья Литовко.- Екатерина Андреева - телеведущая информационной программы «Время» () на «Первом канале». Лауреат ТЭФИ, вошла в десятку самых популярных телеведущих России по версии TNS RUSSIA, кавалер ордена Дружбы, кавалер ордена Почёта, кавалер ордена Александра Невского, ведущая «Прямой линии с Владимиром Путиным», - сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.