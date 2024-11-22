В Забайкалье приедет известная телеведущая

Екатерина Андреева проведёт «Прямой разговор» с губернатором края
Известная телеведущая Екатерина Андреева в третий раз посетит Забайкалье. Она проведёт «Прямой разговор» (возрастное ограничение: 6+
) с губернатором края Александром Осиповым. Участие также примет российская телеведущая Наталья Литовко.
- Екатерина Андреева - телеведущая информационной программы «Время» (возрастное ограничение: 6+
) на «Первом канале». Лауреат ТЭФИ, вошла в десятку самых популярных телеведущих России по версии TNS RUSSIA, кавалер ордена Дружбы, кавалер ордена Почёта, кавалер ордена Александра Невского, ведущая «Прямой линии с Владимиром Путиным», - сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
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