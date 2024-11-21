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Иркутская область попросила аэропортовый комплекс для Бодайбо

Иркутская область попросила аэропортовый комплекс для Бодайбо
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
В новом нацпроекте только четыре аэропорта региона

Четыре аэропорта Иркутской области вошли в новый нацпроект «Эффективная транспортная система». Об этом рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Эффективная транспортная система».

- В рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система» запланировано капитальное строительство и реконструкция трёх северных аэропортов: Киренск, Ербогачен, Усть-Кут и строительство нового аэропорта Иркутск. К сожалению, нацпроектом не предусмотрено строительство аэропортового комплекса в Бодайбо. Прошу поддержать этот проект, — заявил глава региона.

Также Кобзев сообщил, что в аэропорту Братска завершается первый этап реконструкции, которую ведут за счёт федерального бюджета. Продолжение работ пока не получило поддержку.

Кроме этого, продолжается модернизация аэропорта Усть-Илимска. Прорабатывается вопрос установки радиомаячной системы. С 2025 года начнёт принимать воздушные суда, которые вмещают более 20 пассажиров, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
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