Иркутская область попросила аэропортовый комплекс для Бодайбо

Четыре аэропорта Иркутской области вошли в новый нацпроект «Эффективная транспортная система». Об этом рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Эффективная транспортная система».- В рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система» запланировано капитальное строительство и реконструкция трёх северных аэропортов: Киренск, Ербогачен, Усть-Кут и строительство нового аэропорта Иркутск. К сожалению, нацпроектом не предусмотрено строительство аэропортового комплекса в Бодайбо. Прошу поддержать этот проект, — заявил глава региона.Также Кобзев сообщил, что в аэропорту Братска завершается первый этап реконструкции, которую ведут за счёт федерального бюджета. Продолжение работ пока не получило поддержку.Кроме этого, продолжается модернизация аэропорта Усть-Илимска. Прорабатывается вопрос установки радиомаячной системы. С 2025 года начнёт принимать воздушные суда, которые вмещают более 20 пассажиров, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.