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В Улан-Удэ внесли изменения в наказы жителей

В Улан-Удэ внесли изменения в наказы жителей
Власть,  Фото:УУГСД
Это коснулось 16 депутатских округов

В горсовете Улан-Удэ состоялось заседание рабочей группы по исполнению наказов избирателей. Депутаты обсудили и внесли коррективы по 16 округам, в основном, связанные с изменением первоначальных планов. В связи с образовавшейся экономией, деньги перераспределены на новые объекты.

Так, спортивную площадку на улице Ветеранов, 1 на округе № 7 планируют установить в 2025 году. Договор с прежним подрядчиком был расторгнут в связи с выявленными нарушениями. Депутат 25-го округа Алексей Бадмаев подчеркнул важность оперативного начала работ по проекту «Народный бюджет». В этом году за благоустройство своих дворов, площадок, дорог и других объектов проголосовали более 47 тысяч уланудэнцев. По мнению депутата, необходимо приступить к подготовке проектно-сметной документации уже сейчас.

В ходе обсуждения также прозвучали вопросы по освещению пешеходных переходов. Депутаты отметили эффективность проводимых работ на округах. Потребность бюджета на освещение сегодня составляет 86 миллионов рублей. Депутаты высказали предложение начать планировать выделение средств на освещение пешеходных переходов уже в этом году. В приоритете – освещение участков рядом с социальными учреждениями, школами, детскими садами, объектами культуры и спорта.

– Вопрос изменения наказов по округам касается предстоящей сессии. Для подготовки вопросов к сессии мы проводим рабочие группы, где сегодня внесли коррективы по 16 округам. Депутаты уточнили и добавили пункты, перенесли средства на другие социальные объекты и благоустройство. Все средства распределены. Надеемся, что в 2024 году мы завершим все запланированные наказы. Вся работа уже ведётся над выполнением наказов на 2025 год, – рассказал руководитель рабочей группы Анатолий Белоусов.

Улан-Удэ Горсовет Улан-Удэ

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