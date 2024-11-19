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Глава Бурятии уволил ещё одного замминистра сельского хозяйства

Глава Бурятии уволил ещё одного замминистра сельского хозяйства
Власть,  Фото:сайт минсельхоза РБ
Он написал заявление по собственному желанию

В правительстве Бурятии официально рассказали о кадровых решениях, принятых по министерству сельского хозяйства и продовольствия.

- Глава Бурятии принял решения о кадровых перестановках в министерстве сельского хозяйства и продовольствия в связи с нарушениями антикоррупционного законодательства. Нарушения выявил отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации главы и правительства в ходе служебной проверки в октябре этого года, - сообщили здесь.

Как сообщал «Байкал-Daily», вчера стало известно, что Булата Цыренжапова уволили с поста первого замминистра сельского хозяйства республики в связи с утратой доверия. В прокуратуре ранее сообщили, что в представленных им декларациях были недостоверно указаны сведения о полученных доходах и имуществе за 2022 и 2023 годы.

- Служебная проверка отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации главы и правительства Бурятии установила, что Булат Цыренжапов нарушил запрет, установленный для госслужащего на занятие предпринимательской деятельностью, - сообщили, в свою очередь, в правительстве.

Таким образом, служебный контракт с Булатом Цыренжаповым расторгнут решением главы Бурятии по причине утраты доверия.

Кроме того, стал свободен пост ещё одного замминистра сельского хозяйства. Его покинул Евгений Цыбиков, который был назначен на эту должность не так давно, в июне 2024-го. Он уволился, даже не завершив шестимесячный испытательный срок.

- Евгений Цыбиков уволен по собственной инициативе, - сообщили в правительстве республики.

Заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Галсан Дареев ушёл в длительный отпуск. Исполняющим обязанности министра назначен экс-начальник управления ветеринарии Бурятии, ныне замминистра сельского хозяйства - председатель комитета экономики и финансов Амгалан Дармаев. 
увольнение минсельхоз

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