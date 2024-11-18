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В обезглавленном посёлке на севере Бурятии положили конец безвластию

В обезглавленном посёлке на севере Бурятии положили конец безвластию
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
В Новом Уояне ввели временное управление

В посёлке Новый Уоян в Северо-Байкальском районе сложилась крайне неординарная ситуация. В сентябре он оказался полностью обезглавлен.

Главу городского поселения Ольгу Ловчую временно отстранили от должности в начале осени. Причиной стали возбуждённое против неё уголовное дело о превышении должностных полномочий из личной заинтересованности. Связано оно с контрактами по сносу аварийных домов, сообщили ранее в СУ СКР по Бурятии.

Спустя пару недель местный совет депутатов самораспустился, а из администрации уволились все сотрудники. Вскоре стало известно, что информацию «о ситуации в органах местного самоуправления» направили в адрес главы республики. Алексея Цыденова попросили принять решение «о временном осуществлении исполнительными органами Бурятии соответствующих полномочий органов местного самоуправления».

В администрации Северо-Байкальского района тогда сообщили, что жизнеобеспечение посёлка осуществляется в штатном режиме. Территориальная избирательная комиссия назначила выборы депутатов на 15 декабря. После они должны определиться с новым руководителем посёлка.

Меж тем в Новом Уояне решили ввести временное управление. Этот вопрос рассмотрели на очередной сессии Народного Хурала 18 ноября. На обсуждение республиканского парламента его внёс Алексей Цыденов. Докладчиком выступил руководитель администрации главы и правительства Алдар Гулгенов.

Депутатам предстояло дать главе Бурятии согласие «на введение временного осуществления исполнительными органами отдельных полномочий органов местного самоуправления» в городском поселении
Согласно статье 75 федерального закона № 131 («Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ») от 6 октября 2003 года, это относится именно к ведению Народного Хурала. Там постановление поддержали большинством голосов.

Как пояснил Алдар Гулгенов, сейчас этой историей занимаются прокуратура и следственный комитет.

- Разбор полётов в процессе, – подчеркнул он. – После доведём информацию. Действиям главы поселения дадут правовую оценку. В целом то, что, скажем так, в преддверии зимы вся команда встаёт и уходит – это нездоровая ситуация. Сейчас необходимо принять меры, чтобы восстановить власть и выполнять полномочия органов местного самоуправления, не подвергая риску в целом систему жизнедеятельности в северном посёлке. Ситуация там непростая и доводить до ЧС её нельзя.


Народный Хурал депутаты инициатива правительство РБ

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