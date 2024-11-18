В обезглавленном посёлке на севере Бурятии положили конец безвластию



Как пояснил Алдар Гулгенов, сейчас этой историей занимаются прокуратура и следственный комитет.



- Разбор полётов в процессе, – подчеркнул он. – После доведём информацию. Действиям главы поселения дадут правовую оценку. В целом то, что, скажем так, в преддверии зимы вся команда встаёт и уходит – это нездоровая ситуация. Сейчас необходимо принять меры, чтобы восстановить власть и выполнять полномочия органов местного самоуправления, не подвергая риску в целом систему жизнедеятельности в северном посёлке. Ситуация там непростая и доводить до ЧС её нельзя.





