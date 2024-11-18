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Игорь Шутенков вступил в должность мэра Улан-Удэ

Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с инаугурации

Сегодня, 18 ноября, состоялась инаугурация мэра Улан-Удэ. Игорь Шутенков официально вступил в должность главы города после победы в конкурсном отборе.

На инаугурации присутствовали члены правительства, депутаты Народного Хурала и горсовета, министры, почётные граждане города и другие гости.

На церемонии Игорь Шутенков принёс присягу. После чего удостоверение мэра ему вручил председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев.

- Вступая в должность мэра города Улан-Удэ, клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации, Конституцию Республики Бурятия, законы Российской Федерации и Республики Бурятия, устав городского округа «город Улан-Удэ». Уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня полномочия, служить процветанию города и благополучию его жителей, - сказал Игорь Шутенков.

Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил Игоря Шутенкова с вступлением в должность мэра.

- Поздравляю, Игорь Юрьевич, вас с вступлением во второй раз в должность мэра. Хотелось бы поблагодарить за те годы, что мы с вами уже проработали вместе. В городе сделано очень много. По дорогам (беру с 2019 года) – порядка 140 км новых дорог в городе. В городе дороги непростые. Это и подземные коммуникации, освещение и тротуары, и трамвайные пути и все остальное. Такая сложная работа, - поздравил Алексей Цыденов.

Глава отметил, что под началом Игоря Шутенкова в городе было реконструировано более 270 дворов, 12 общественных территорий. А также проделана большая работа по реконструкции магистральных тепловых сетей.

- Город на 50 лет, как минимум, обезопасен по обеспечению теплом магистральными сетями. Была проделана большая работа и эту работу делает такая единая команда. Игорь Юрьевич, я хотел бы отметить вас и вашу команду. Впереди очень непростые задачи - реализация мастер- плана города, которая утверждена президентом страны. Есть ответственность и перед жителями, и перед президентом за реализацию мастер-плана, - добавил Алексей Цыденов.

В свою очередь, Игорь Шутенков поблагодарил всех за оказанное доверие и пообещал приложить все усилия на преображение города. В числе его главных планов на следующие пять лет – реализация мастер-плана, реализация программы «Чистый воздух», обновление сетей, обновление общественного транспорта и озеленение города.

- Хочу выразить благодарность городу и нашим жителям. Для меня это большая честь и ответственность. Мы вместе с горожанами, ТОСовцами, общественными организациями являемся большой силой. Реализуем масштабные проекты и делаем нашу столицу лучше. Действующие изменения – это результат огромной работы, сделано не мало. Впереди ещё больше работы. Мы продолжим развивать наш любимый Улан-Удэ. Сделаем комфортнее и современнее. Я уверен в наших силах, в нашей команде. Мы будем идти вперёд и делать всё, чтобы каждый житель мог с гордостью говорить – я улан-удэнец. Спасибо, работаем! - сказал Игорь Шутенков.

Игорь Шутенков заявил, что продолжит работать уже с ранее сформированной командой.

- Самая первая задача сначала была сформировать работоспособную команду. Команда, которая будет включать в себя и Администрацию города, и депутатов горсовета, членов правительства и депутатов Народного хурала, руководителей федеральных органов. Я считаю за 5 лет у нас получилось сформировать такую команду, поэтому в этом отношении приоритеты никак не изменятся. Я уверен и в наших силах, и в нашей команде, - добавил Шутенков.

Поздравительные приветствия мэру также прислали мэры и губернаторы других регионов.

В марте 2024 года Народный Хурал Бурятии изменил порядок выборов мэра Улан-Удэ, упразднив всенародные выборы. Мэра теперь выбирают по конкурсной процедуре, а решающее слово – за депутатами горсовета.

Этой осенью в конкурсе участвовали пять претендентов: Игорь Шутенков, депутат Народного Хурала Максим Бувалин, бывший заместитель главы Железнодорожного района Улан-Удэ Вадим Будажапов, начальник управления капитального строительства правительства Бурятии Анатолий Урбанов и предприниматель Константин Бурцев.

Они защищали свои программы по развитию города Улан-Удэ перед специальной конкурсной комиссией, состоящей из 10 человек. В финал в итоге прошли трое: Игорь Шутенков, Максим Бувалин и Вадим Будажапов. 13 ноября они представили свои программы депутатам горсовета. По итогам тайного голосования уверенную победу одержал Игорь Шутенков. Он набрал 30 голосов депутатов из 30 возможных.
мэр администрацияУУ администрация Улан-Удэ

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