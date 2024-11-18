Игорь Шутенков вступил в должность мэра Улан-Удэ

Сегодня, 18 ноября, состоялась инаугурация мэра Улан-Удэ. Игорь Шутенков официально вступил в должность главы города после победы в конкурсном отборе.На инаугурации присутствовали члены правительства, депутаты Народного Хурала и горсовета, министры, почётные граждане города и другие гости.На церемонии Игорь Шутенков принёс присягу. После чего удостоверение мэра ему вручил председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев.- Вступая в должность мэра города Улан-Удэ, клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации, Конституцию Республики Бурятия, законы Российской Федерации и Республики Бурятия, устав городского округа «город Улан-Удэ». Уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня полномочия, служить процветанию города и благополучию его жителей, - сказал Игорь Шутенков.Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил Игоря Шутенкова с вступлением в должность мэра.- Поздравляю, Игорь Юрьевич, вас с вступлением во второй раз в должность мэра. Хотелось бы поблагодарить за те годы, что мы с вами уже проработали вместе. В городе сделано очень много. По дорогам (беру с 2019 года) – порядка 140 км новых дорог в городе. В городе дороги непростые. Это и подземные коммуникации, освещение и тротуары, и трамвайные пути и все остальное. Такая сложная работа, - поздравил Алексей Цыденов.Глава отметил, что под началом Игоря Шутенкова в городе было реконструировано более 270 дворов, 12 общественных территорий. А также проделана большая работа по реконструкции магистральных тепловых сетей.- Город на 50 лет, как минимум, обезопасен по обеспечению теплом магистральными сетями. Была проделана большая работа и эту работу делает такая единая команда. Игорь Юрьевич, я хотел бы отметить вас и вашу команду. Впереди очень непростые задачи - реализация мастер- плана города, которая утверждена президентом страны. Есть ответственность и перед жителями, и перед президентом за реализацию мастер-плана, - добавил Алексей Цыденов.В свою очередь, Игорь Шутенков поблагодарил всех за оказанное доверие и пообещал приложить все усилия на преображение города. В числе его главных планов на следующие пять лет – реализация мастер-плана, реализация программы «Чистый воздух», обновление сетей, обновление общественного транспорта и озеленение города.- Хочу выразить благодарность городу и нашим жителям. Для меня это большая честь и ответственность. Мы вместе с горожанами, ТОСовцами, общественными организациями являемся большой силой. Реализуем масштабные проекты и делаем нашу столицу лучше. Действующие изменения – это результат огромной работы, сделано не мало. Впереди ещё больше работы. Мы продолжим развивать наш любимый Улан-Удэ. Сделаем комфортнее и современнее. Я уверен в наших силах, в нашей команде. Мы будем идти вперёд и делать всё, чтобы каждый житель мог с гордостью говорить – я улан-удэнец. Спасибо, работаем! - сказал Игорь Шутенков.Игорь Шутенков заявил, что продолжит работать уже с ранее сформированной командой.- Самая первая задача сначала была сформировать работоспособную команду. Команда, которая будет включать в себя и Администрацию города, и депутатов горсовета, членов правительства и депутатов Народного хурала, руководителей федеральных органов. Я считаю за 5 лет у нас получилось сформировать такую команду, поэтому в этом отношении приоритеты никак не изменятся. Я уверен и в наших силах, и в нашей команде, - добавил Шутенков.Поздравительные приветствия мэру также прислали мэры и губернаторы других регионов.В марте 2024 года Народный Хурал Бурятии изменил порядок выборов мэра Улан-Удэ, упразднив всенародные выборы. Мэра теперь выбирают по конкурсной процедуре, а решающее слово – за депутатами горсовета.Этой осенью в конкурсе участвовали пять претендентов: Игорь Шутенков, депутат Народного Хурала Максим Бувалин, бывший заместитель главы Железнодорожного района Улан-Удэ Вадим Будажапов, начальник управления капитального строительства правительства Бурятии Анатолий Урбанов и предприниматель Константин Бурцев.Они защищали свои программы по развитию города Улан-Удэ перед специальной конкурсной комиссией, состоящей из 10 человек. В финал в итоге прошли трое: Игорь Шутенков, Максим Бувалин и Вадим Будажапов. 13 ноября они представили свои программы депутатам горсовета. По итогам тайного голосования уверенную победу одержал Игорь Шутенков. Он набрал 30 голосов депутатов из 30 возможных.