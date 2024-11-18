В Бурятии сменился замглавы Счётной палаты

В конце сентября депутаты Народного Хурала дали согласие на досрочное освобождение Михаила Егорова от должности заместителя председателя Счётной палаты Бурятии. Ранее он подал письменное заявление об отставке. Причина, как выяснилось – переезд в другой регион, где чиновник нашёл новую работу.
О том, что замглавы СП, которого переназначили только в ноябре 2023-го, покинет своё кресло, стало известно за пару недель до той сессии. Кандидатуру Михаила Егорова прошлой осенью предложил председатель палаты Евгений Пегасов и народные избранники её поддержали.
Егорову вскоре подобрали замену. Замом главы палаты решили сделать Анатолия Шапхаева, который работает там аудитором с апреля 2022 года. Его кандидатуру на рассмотрение депутатов Народного Хурала внёс комитет по бюджету, налогам и финансам.
Утвердили нового заместителя председателя на сессии республиканского парламента 18 ноября. «За» 56 оказались из 58 парламентариев, пришедших на сессию, против – один, ещё один воздержался.
Справка:
Анатолий Шапхаев в 1990 году окончил Бурятский сельскохозяйственный институт имени Филиппова по специальности «Бухгалтерский учёт и анализ хозяйственной деятельности». В 2010 году прошёл профессиональную переподготовку в Сибирской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление», по направлению «Административно-государственное управление».
Основные этапы трудовой деятельности:
- от госналогинспектора до заместителя начальника отдела Государственной налоговой инспекции по Бурятии;
- консультант заместителя председателя правительства Бурятии – министра финансов
- начальник отдела кадров министерства финансов Бурятии
- заместитель министра финансов Бурятии – начальник управления финансово-бюджетного надзора
- председатель комитета государственного финансового контроля министерства финансов Бурятии
- аудитор Счётной палаты Бурятии
Имеет звание «Заслуженный экономист Республики Бурятия».