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В Бурятии сменился замглавы Счётной палаты

В Бурятии сменился замглавы Счётной палаты
Власть,  Фото:скриншот с сайта Народного Хурала
Это кресло занял один из её аудиторов

В конце сентября депутаты Народного Хурала дали согласие на досрочное освобождение Михаила Егорова от должности заместителя председателя Счётной палаты Бурятии. Ранее он подал письменное заявление об отставке. Причина, как выяснилось – переезд в другой регион, где чиновник нашёл новую работу.

О том, что замглавы СП, которого переназначили только в ноябре 2023-го, покинет своё кресло, стало известно за пару недель до той сессии. Кандидатуру Михаила Егорова прошлой осенью предложил председатель палаты Евгений Пегасов и народные избранники её поддержали.

Егорову вскоре подобрали замену. Замом главы палаты решили сделать Анатолия Шапхаева, который работает там аудитором с апреля 2022 года. Его кандидатуру на рассмотрение депутатов Народного Хурала внёс комитет по бюджету, налогам и финансам.

Утвердили нового заместителя председателя на сессии республиканского парламента 18 ноября. «За» 56 оказались из 58 парламентариев, пришедших на сессию, против – один, ещё один воздержался. 

Справка:

Анатолий Шапхаев в 1990 году окончил Бурятский сельскохозяйственный институт имени Филиппова по специальности «Бухгалтерский учёт и анализ хозяйственной деятельности». В 2010 году прошёл профессиональную переподготовку в Сибирской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление», по направлению «Административно-государственное управление».

Основные этапы трудовой деятельности:

- от госналогинспектора до заместителя начальника отдела Государственной налоговой инспекции по Бурятии;

- консультант заместителя председателя правительства Бурятии – министра финансов

- начальник отдела кадров министерства финансов Бурятии

- заместитель министра финансов Бурятии – начальник управления финансово-бюджетного надзора

- председатель комитета государственного финансового контроля министерства финансов Бурятии

- аудитор Счётной палаты Бурятии

Имеет звание «Заслуженный экономист Республики Бурятия».
Счётная палата назначение депутаты Народный Хурал

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