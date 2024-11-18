Экс-главу следкома Бурятии утвердили на пост зампреда правительства

Вячеслав Сухоруков, которого в конце октября назначили исполняющим обязанности зампреда правительства Бурятии по вопросам безопасности, наконец-то избавится от приставки и. о. Депутаты утвердили его на эту должность на очередной сессии Народного Хурала 18 ноября.
Вопрос значился в повестке первым. Докладчиком по нему выступил руководитель администрации глава и правительства РБ Алдар Гулгенов, который кратко изложил биографию Сухорукова и представил довольно внушительный список его достижений.
После слово взял сам и. о. зампреда. Вячеслав Сухоруков поделился планами на высоком посту и рассказал о криминогенной обстановке в республике, оценив её как «контролируемую».
В ходе тайного голосования его кандидатуру поддержали 54 из 58 депутатов, присутствующих на сессии, трое высказались против, один воздержался.
Спикер Хурала Павлов поздравил новоиспечённого зампреда по безопасности «от имени всего депутатского корпуса» и пожелал успешной плодотворной работы «на благо родной Бурятии и Российской Федерации». Тот, в свою очередь, поблагодарил парламентариев за оказанное доверие.
- Будем вместе решать вопросы, которые стоят перед нами и, я уверен, решим, – подчеркнул он. – Особо хочу обратиться к депутатам, которые сегодня по тем или иным причинам не отдали за меня свой голос. Постараюсь организовать работу таким образом, чтобы через некоторое время вы подумали: «Нужно было его поддержать».
Вячеслава Сухорукова освободили от должности руководителя СУ СКР по Бурятии полтора месяц назад. На смену ему пришёл полковник юстиции Евгений Лагацкий, который ранее был первым заместителем руководителя СУ следственного комитета России по республике Башкортостан.
Справка:
Вячеслав Сухоруков родился 23 ноября 1965 года в Улан-Удэ. В 1987 году окончил юридический факультет Иркутского государственного университета, после поступил на службу в органы прокуратуры Бурятии в должности следователя.
Продолжил службу старшим следователем и заместителем прокурора Железнодорожного района Улан-Удэ. Также являлся начальником отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Бурятии.
С 1998 года в течение девяти лет Вячеслав Сухоруков служил на посту прокурора Советского района Улан-Удэ.
В сентябре 2007 года возглавил следственное управление Следственного комитета РФ по Бурятии. Пост занимал 10 лет.
В октябре 2017 года был назначен на должность руководителя Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.
Спустя два года, в ноябре 2019-го вновь вернулся на пост главного следователя Бурятии. Возглавлял следственное управление до 3 октября 2024 года.
Отмечен государственными наградами и знаками отличия, в числе которых нагрудный знак «Почётный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации». Имеет почётное звание «Заслуженный юрист Республики Бурятия».