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В Иркутской области учредили почётный знак за поддержку участников СВО

В Иркутской области учредили почётный знак за поддержку участников СВО
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Это станет мерой поощрения от имени губернатора региона

В Иркутской области учреждён почётный знак общественного поощрения «За поддержку участников специальной военной операции». Указ об этом подписал губернатор региона Игорь Кобзев. Документ вступает в силу 1 января 2025 года.

Почётный знак будет являться мерой поощрения от имени губернатора Иркутской области граждан Российской Федерации, осуществляющих общественную деятельность, направленную на поддержку участников СВО.

- Жители Иркутской области, общественные и другие организации с первых дней проведения специальной военной операции активно включились в работу по оказанию помощи нашим бойцам. Вижу, что люди искренне хотят помочь участникам спецоперации, поддержать их. Поэтому считаю правильным отметить и заслуги тех, кто в тылу не остаётся равнодушным и по мере своих сил делает все возможное для победы, — заявил Кобзев.
Иркутская область награждение СВО

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