В Иркутске начнут реализацию 12 муниципальных программ

Параметры городского бюджета на ближайшие три года утвердили депутаты Думы Иркутска. В 2025 году доходная часть казны прогнозируется в объёме 34 млрд 755 млн рублей, расходная – 35 млрд 55 млн рублей.– Бюджет областного центра остаётся социально направленным. В сложных экономических условиях сохранение этих параметров является ключевым. Приоритеты определяем совместно с депутатским корпусом и действуем, в первую очередь, в интересах жителей, – отметил мэр Руслан Болотов. – Продолжим работать над увеличением финансирования, необходимого для возведения школ, детских садов и других объектов. Сегодня мы реализуем крупные проекты в городе, в том числе по укреплению инженерного, дорожно-транспортного, социального каркасов областного центра. Мы выполняем все взятые обязательства перед иркутянами по реализации национальных проектов и государственных программ. Поэтому рассчитываем на дальнейшую поддержку федерации и региона.При формировании проекта учтены условия, определенные стратегией социально-экономического развития Иркутска до 2036 года. Со следующего года начнётся реализация 12 муниципальных программ, разработанных с применением обновлённых подходов и принципов.На обеспечение деятельности муниципальных учреждений направят более 17 млрд рублей. 241 млн рублей будет выделено учреждениям на ремонт зданий и помещений. В их числе – капитальный ремонт здания детского сада № 129, фасада школы № 80 и гимназии № 3, пищеблоков школы № 32 и гимназии № 2, крыши школы № 28, в целях дальнейшего привлечения софинансирования из областного бюджета.284 млн рублей запланировано на оплату услуг физической охраны в детских садах, школах и других муниципальных учреждениях в дополнение к тревожным кнопкам.Расходы в сфере социальной политики составят в следующем году более 858 млн рублей (включая средства областного бюджета), с учётом сохранения всех действующих мер социальной поддержки граждан.В сферу дорожного хозяйства будет направлено 4 млрд 253 млн рублей. Это средства на содержание и ремонт дорог, элементов их обустройства, установку светофоров и барьерных ограждений, обустройство пешеходных переходов, тротуаров, остановочных пунктов и другие работы, оказание поддержки в целях обновления парка специализированной техники.1 млрд 47 млн рублей – для организации регулярных пассажирских перевозок, обновления парка муниципального пассажирского транспорта, а также на разработку программы развития городского электрического транспорта.Расходы на благоустройство города составят в следующем году около 1 млрд 200 млн рублей. В том числе средства направят на организацию и содержание уличного освещения, содержание озеленённых территорий (включая санитарную и формовочную обрезку зелёных насаждений), содержание и ремонт пешеходных мостов и лестниц, фонтанов, мест захоронения и другие мероприятия.В сфере коммунального хозяйства основной объем средств запланирован на завершение работ по подключению тепловых сетей в рамках реализации инфраструктурного проекта по комплексному развитию территории в предместье Рабочее и тепловых сетей в микрорайоне Зелёном.Инвестиции в социальные объекты запланированы в 2025 году в объёме более полутора миллиардов рублей, а в целом на трёхлетний период – около 6 млрд 800 млн рублей. Основной объем средств будет направлен на строительство школ по улицам Ярославского, Мелентьева и в микрорайоне Союз.Также в 2025 году выделено финансирование на проектирование строительства общеобразовательной школы по улице Костычева, Центра самбо и бокса в Ленинском районе, нового здания детской школы искусств № 10 и на технологическое присоединение к инженерным сетям здания детского сада по улице Ярославского.В последующих двух годах предусмотрены средства на проектирование ещё 8 объектов образования и физкультурно-оздоровительного комплекса на станции Батарейной, а также на строительство здания дома детского творчества № 5.Более 2 млрд 600 млн рублей будет направлено в сферу коммунального хозяйства на продолжение реконструкции сетей водоотведения в предместье Рабочем и в Октябрьском районе (Нижний Бьеф), а также на проектирование строительства водопровода к Пади Грязнуха и микрорайону Славному и ливневой канализации по улице Можайского.На приобретение и строительство жилых помещений в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда предусмотрено 380 млн рублей в 2025 году и более 1 млрд рублей в последующие годы.Запланированы средства на выполнение работ по берегоукреплению набережной реки Ангара (от Глазковского моста до мемориала «Вечный огонь Славы»). В течение трех лет на эти цели будет направлено более 1 млрд 100 млн рублей.Как отметили в пресс-службе администрации Иркутска, дефицит бюджета предусмотрен только в 2025 году в размере 300 млн рублей. В 2026 и 2027 годах запланирован профицит в целях сокращения муниципального долга в объёме 386 млн рублей ежегодно.