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Депутат горсовета Улан-Удэ награждён благодарностью Совета Федерации

Депутат горсовета Улан-Удэ награждён благодарностью Совета Федерации
Власть,  Фото:УУГСД
Он получил её из рук Валентины Матвиенко

Депутат Улан-Удэнского городского совета Василий Цыремпилов получил высокую награду – благодарность председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Валентины Матвиенко. Награждение состоялось на пленарном заседании палаты молодых законодателей в Москве. Валентина Матвиенко лично вручила благодарности молодым парламентариям, отличившимся в 2024 году.

Палата молодых законодателей, в состав которой входит Василий Цыремпилов, представила свои законодательные инициативы, касающиеся сфер социальной защиты, физической культуры и спорта, здравоохранения, культуры, а также поддержки участников СВО и их семей.

- Было приятно, что многих из нас отметили. Мы и дальше будем работать на благо страны. Сегодня предложения касались многих сфер жизни россиян: социальной защиты, физической культуры и спорта, здравоохранения, культуры, и, конечно, поддержки участников СВО и членов их семей. Усилится взаимодействие с палатой молодых законодателей с молодёжным советом при Национальном Собрании Республики Беларусь. Из интересного – будем изучать опыт Республики Дагестан по созданию онлайн карты доступной среды и внедрению новых IT-технологий в работе с гражданами с ограниченными возможностями здоровья, - поделился Василий Цыремпилов.

Как отметили в горсовете, в палату молодых законодателей входят представители всех 89 регионов России. Бурятию представляют два человека: депутат Улан-Удэнского городского совета Василий Цыремпилов и известная шахматистка, депутат Народного Хурала республики Инна Ивахинова.
горсовет Улан-Удэ депутаты

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