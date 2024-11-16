Депутат горсовета Улан-Удэ награждён благодарностью Совета Федерации

Депутат Улан-Удэнского городского совета Василий Цыремпилов получил высокую награду – благодарность председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Валентины Матвиенко. Награждение состоялось на пленарном заседании палаты молодых законодателей в Москве. Валентина Матвиенко лично вручила благодарности молодым парламентариям, отличившимся в 2024 году.Палата молодых законодателей, в состав которой входит Василий Цыремпилов, представила свои законодательные инициативы, касающиеся сфер социальной защиты, физической культуры и спорта, здравоохранения, культуры, а также поддержки участников СВО и их семей.- Было приятно, что многих из нас отметили. Мы и дальше будем работать на благо страны. Сегодня предложения касались многих сфер жизни россиян: социальной защиты, физической культуры и спорта, здравоохранения, культуры, и, конечно, поддержки участников СВО и членов их семей. Усилится взаимодействие с палатой молодых законодателей с молодёжным советом при Национальном Собрании Республики Беларусь. Из интересного – будем изучать опыт Республики Дагестан по созданию онлайн карты доступной среды и внедрению новых IT-технологий в работе с гражданами с ограниченными возможностями здоровья, - поделился Василий Цыремпилов.Как отметили в горсовете, в палату молодых законодателей входят представители всех 89 регионов России. Бурятию представляют два человека: депутат Улан-Удэнского городского совета Василий Цыремпилов и известная шахматистка, депутат Народного Хурала республики Инна Ивахинова.