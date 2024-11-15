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Госдума приняла федеральный бюджет в основном чтении

Госдума приняла федеральный бюджет в основном чтении
Власть,  Фото:пресс-служба «Единой России»
Поправки были внесены «Единой Россией»

Федеральный бюджет Российской Федерации приняли в основном чтении с социально важными поправками от «Единой России». Внесённые партийцами коррективы направлены на приоритетные для страны направления развития и реализацию народной программы «ЕР».

В числе прочего в бюджете увеличено финансовое обеспечение мер социальной помощи, поддержки молодёжи и других категорий граждан, развития регионов страны, сельскохозяйственной промышленности, научной деятельности, детского отдыха и спорта.

По словам врио секретаря генсовета «ЕР» Владимира Якушева, дополнительный 161 миллиард рублей будет выделен на мероприятия народной программы партии. Эти деньги будут использованы в том числе на проекты комплексного развития сельских территорий, поддержание программ льготного лизинга и мероприятия по мелиорации земель.

Эксперт отметил, что в число приоритетов «Единой России» по-прежнему входит поддержка регионов, и рассказал, что дополнительные 60 миллиардов рублей заложены на выполнение поручений президента и приведение к нормативному состоянию к 2030 году 85 % федеральных автодорог и дорог в крупнейших городах и 60% трасс регионального значения. Об этом сообщает mkset.ru.

В рамках инициативы партии свыше пяти миллиардов рублей направят на поддержку участников СВО через фонд «Защитники Отечества», дальневосточных семей при выплате ипотеки и организацию реабилитации инвалидов.

Согласно принятому во втором чтении бюджету, дополнительные средства также заложены на поддержку молодёжного предпринимательства и комплексное развитие молодёжной политики в российских регионах.

Вырастет и финансирование научных проектов и профориентационных мероприятий. Принятые поправки обеспечивают в том числе поддержку Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал». Более миллиона студентов получат сертификаты на образовательные цели, на приобретение спецоборудования и реализацию собственных проектов. Дополнительные средства будут выделены на проекты, возглавляемые ведущими учёными. На эти цели заложено 7 миллиардов рублей.

Также будет продолжена программа развития русского языка, которая включает в себя подготовку преподавателей-предметников и отправку их на работу в зарубежные школы. Особое внимание уделяется развитию славянских вузов.

«Единая Россия» внесла поправки, благодаря которым стало возможным проведение капитального ремонта во многих летних лагерях. В стране появится более 800 мест для отдыха и оздоровления детей в ближайшие 3 года.

Было принято решение обеспечить дополнительно статьи бюджета, направленные на развитие инфраструктуры спорта. Эти изменения позволят оборудовать более тысячи спортивных площадок и провести масштабный ремонт спортивной инфраструктуры, сообщает сайт er.ru.
Единая Россия 2024

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